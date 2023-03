João Rock 2023 abre último lote de ingressos; veja como comprar

Entradas custam de R$ 230 a R$ 1.040. Com quatro palcos, evento chega à 20ª edição com 30 atrações no Parque Permanente de Exposições. Emicida, Criolo e Céu dividem o palco no João Rock 2022 em Ribeirão Preto, SP

O João Rock 2023 abriu nesta quarta-feira (1º) as vendas do último lote de ingressos para o festival, que acontece no dia 3 de junho em Ribeirão Preto (SP).

As entradas custam de R$ 230 a R$ 1.040 para pista, pista premiu e camarotes e podem ser adquiridos pela internet e em pontos de venda credenciados a partir das 11h.

Há opção de parcelamento dos valores em até seis vezes.

Em sua 20ª edição, o João Rock, que é considerado um dos maiores festivais do país, terá mais de 30 atrações em quatro palcos que devem garantir 14 horas de música para um público esperado de 75 mil pessoas no Parque Permanente de Exposições.

Emicida, Capital Inicial, BaianaSystem, CPM 22, Ira!, Tom Zé, Mutantes, Marina Sena, Ana Carolina e Gilberto Gil são algumas das atrações confirmadas para este ano.

Valores dos ingressos

Pista

Meia entrada: R$ 230,00

Solidário: R$ 250,00

Inteira: R$ 460,00

Camarote João Rock

Meia entrada: R$ 460,00

Solidário: R$ 490,00

Inteira: R$ 920,00

Pista Premium

Meia entrada: R$ 490,00

Solidário: R$ 520,00

Inteira: R$ 980,00

Camarote Colorado

Único: R$ 1.040,00

Onde comprar

Na internet: site oficial do João Rock

Lojas Ophicina (Shopping Iguatemi Ribeirão Preto, Novo Shopping e Ribeirão Shopping)

Loja Footwear Ophicina (Shopping Santa Úrsula)

Vittorio Rienzo