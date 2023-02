João Rock 2023: ingressos da pré-venda para festival em Ribeirão Preto estão esgotados

Organização iniciou comercialização às 11h desta quarta-feira (1º), mas fãs garantiram todas as entradas disponíveis em menos de quatro horas. Atrações serão divulgadas na próxima semana. Fãs cantam com o CPM 22 no palco João Rock 2022 em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

Os ingressos da pré-venda do João Rock 2023 foram esgotados em tempo recorde. Segundo a organização, a comercialização foi encerrada na tarde desta quarta-feira (1º) em menos de quatro horas após o início do funcionamento do site disponibilizado aos fãs do evento, às 11h.

De início, a pré-venda ficaria disponível até a próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, um dia antes da data marcada para o anúncio das atrações do festival, que chega à 20ª edição no dia 3 de junho. Na quarta-feira (8), também serão vendidos os ingressos para o primeiro lote.

Ainda de acordo com a organização, os ingressos dos camarotes foram os primeiros a ficarem esgotados. Em uma hora, todas as entradas disponíveis foram vendidas.

O João Rock espera 70 mil pessoas durante o festival no Parque Permanente de Exposições. As vendas desta quarta-feira abrangem cerca 25 mil convites.

Expansão

De acordo com a organização, houve uma reestruturação e ampliação em até 20 mil metros de área do João Rock para abrigar um novo palco com tema e line-up que ainda não foram divulgados.

O festival João Rock tradicionalmente reúne artistas brasileiros que passeiam por gêneros como rock, pop, rap, MPB e reggae. Os shows acontecem em único dia, com mais de 14h de música.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

Vito Califano