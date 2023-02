João Rock 2023: ingressos do 1º lote estão esgotados em 3 setores do festival em Ribeirão Preto, SP

Horas após início das vendas, apenas entradas para a pista estão disponíveis aos fãs. Line-up foi divulgado nesta quarta-feira (8). João Rock 2023 tem ingressos do 1º lote esgotado em poucas horas

Ingressos do primeiro lote do João Rock 2023 estão esgotados em três dos quatro setores do festival marcado para 3 de junho no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto (SP).

As vendas começaram nesta quarta-feira (8) pela manhã e, à tarde, somente entradas da pista estavam disponíveis. Os preços são R$ 420 (inteira), R$ 230 (solidário) e R$ 210 (meia). O ingresso solidário tem preço promocional e está condicionado à doação de um quilo de alimento não perecível na portaria no dia do evento.

De acordo com a organização do João Rock, não há previsão para abertura do segundo lote de ingressos para pista premium e camarotes João Rock e Colorado. Essa vai ser a última oportunidade para os fãs comprarem as entradas.

Ainda segundo a organização, cada setor com primeiro lote esgotado já vendeu 70% dos ingressos disponíveis com a comercialização desta quarta-feira e do dia 1º de fevereiro, quando aconteceu a pré-venda, esgotada em quatro horas. São esperadas 75 mil pessoas no evento.

Como comprar?

É possível comprar ingressos do primeiro lote da pista no site do evento. Além disso, há a possibilidade de compra física nas lojas Ophicina (Shopping Iguatemi Ribeirão, Novo Shopping e Ribeirão Shopping) e Footwear Ophicina (Shopping Santa Úrsula).

Line-up

As atrações do João Rock 2023, que marca 20 anos do festival, foram divulgadas nesta quarta. São quatro palcos: João Rock, Brasil, Aquarela e Fortalecendo a Cena.

Palco João Rock

Filipe Ret e L7nnon + convidados

Emicida + convidados

Capital Inicial

BaianaSystem

Pitty

CPM 22

Gilsons

Ira!

Planet Hemp

Palco Brasil

Tom Zé

Mutantes

Zé Ramalho

Alceu Valença

Gilberto Gil

Palco Aquarela

Flora Matos

Majur

Marina Sena

Manu Gavassi canta Fruto Proibido

Ana Carolina canta Cássia Eller

Palco Fortalecendo a Cena

Borges

Major RD

Hyperanhas

Tasha & Tracie

Don L

Alceu Valença, Marina Sena, Ira! e Gilberto Gil são algumas das atrações do João Rock 2023 em Ribeirão Preto, SP

Mais espaço e mais música

Segundo a organização do festival, a área do evento será ampliada em aproximadamente 20 mil metros quadrados.

A ampliação permitiu a estreia do palco Aquarela. De acordo com o festival, o espaço foi pensado para representar a diversidade da música nacional.

Passam pelo palco Aquarela Flora Matos, Majur, Marina Sena e os projetos especiais ‘Manu Gavassi canta Fruto Proibido’ e ‘Ana Carolina canta Cássia Eller’.

