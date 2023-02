João Rock 2023: novo lote de ingressos começa a ser vendido no dia 1º de março

Edição que comemora 20 anos do festival acontece no dia 3 de junho em Ribeirão Preto, SP. Alceu Valença, Marina Sena, Ira! e Gilberto Gil são algumas das atrações do João Rock 2023 em Ribeirão Preto, SP

Arte/g1

A organização do João Rock informou nesta quinta-feira (16) que o novo lote de ingressos para o festival em Ribeirão Preto (SP) será colocado à venda no dia 1º de março, às 11h. As entradas do primeiro lote estão esgotadas.

Os ingressos serão comercializados pelo site oficial do evento e nos pontos físicos (veja os endereços abaixo). Os preços não foram divulgados.

O festival acontece no dia 3 de junho. A organização espera um público de 75 mil pessoas no Parque Permanente de Exposições.

Confira as atrações:

Palco João Rock

Filipe Ret e L7nnon + convidados

Emicida + convidados

Capital Inicial

BaianaSystem

Pitty

CPM 22

Gilsons

Ira!

Planet Hemp

Palco Brasil

Tom Zé

Mutantes

Zé Ramalho

Alceu Valença

Gilberto Gil

Palco Aquarela

Flora Matos

Majur

Marina Sena

Manu Gavassi canta Fruto Proibido

Ana Carolina canta Cássia Eller

Palco Fortalecendo a Cena

Borges

Major RD

Hyperanhas

Tasha & Tracie

Don L

Pontos de venda

A partir de 1º de março, o público pode comprar as entradas pelo site oficial do festival (clique ao lado para acessar) e nos seguintes pontos de venda:

Lojas Ophicina

Shopping Iguatemi Ribeirão Preto: Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900, Vila do Golfe

Novo Shopping: Avenida Presidente Kennedy, 1500, Nova Ribeirania

Ribeirão Shopping: Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, 1540, Jardim Califórnia

Loja Footwear Ophicina

Shopping Santa Úrsula: Rua São José, 933, Higienópolis

Vito Califano