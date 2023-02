João Rock 2023: pré-venda de ingressos começa em Ribeirão Preto, SP; saiba como comprar

Festival espera receber 70 mil pessoas em junho no Parque Permanente de Exposições. Entradas ficam disponíveis na manhã desta quarta-feira (1º) pela internet. Emicida no João Rock 2022 em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

A pré-venda de ingressos para o João Rock 2023, um dos maiores festivais de música do país, começa nesta quarta-feira (1º). (Veja abaixo)

A 20ª edição do evento acontece em 3 de junho no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto. Os organizadores esperam receber 70 mil pessoas.

Ainda de acordo com a organização, as atrações começarão a ser divulgadas na quarta-feira (8), um dia após o fim da pré-venda de ingressos.

Como comprar?

As entradas ficarão disponíveis no site a partir das 11h. O fim das vendas está previsto para a próxima terça-feira (7), às 23h59. Quem adquirir o ticket até lá, vai pagar um valor menor que poderá ser parcelado em até oito vezes sem juros.

A venda é limitada em até quatro ingressos por CPF. Acessos a todos os setores estarão disponíveis com valores de meia-entrada, inteira e ingresso solidário, com doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do João Rock.

O festival aceita pagamentos por cartão de crédito e PIX. Além disso, quem fizer a compra online também precisará desembolsar o valor do frete da pulseira que, além de ser o ingresso, também é utilizada como forma de pagamento para todo tipo de consumo. Ela poderá ser recarregada pela internet.

Público se aventura na tirolesa do João Rock 2022 em Ribeirão Preto, SP

Érico Andrade/g1

Quais são os setores?

Além dos shows, o público também terá à disposição área de alimentação, bares e espaço para esportes radicais. Ao todo, são quatro setores à venda:

Pista: R$ 160 (meia) / R$ 180 (solidário) / R$ 320 (inteira)

Pista premium: R$ 370 (meia) / R$ 400 (solidário) / R$ 740 (inteira)

Camarote João Rock: R$ 350 (meia) / R$ 380 (solidário) / R$ 700 (inteira)

Camarote open: R$ 740 (valor único – open bar e open food)

À exceção do último setor, todos os outros podem ser adquiridos com meia-entrada. (clique e saiba quem tem direito)

Expansão

De acordo com a organização, houve uma reestruturação e ampliação em até 20 mil metros de área do João Rock para abrigar um novo palco com tema e line-up que ainda não foram divulgados.

O festival João Rock tradicionalmente reúne um line-up brasileiro que passeia por gêneros como rock, pop, rap, MPB e reggae. Os shows acontecem em único dia, com mais de 14h de música.

Pulseira João Rock 2019

Divulgação

