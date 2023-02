João Suplicy apresenta SamBlues no Sesc de Mogi das Cruzes

No mais novo álbum, João Suplicy mistura samba e blues. A Apresentação acontece nesta quinta-feira (16), às 20h, e a entrada é gratuita. João Suplicy une samba e blues no show do Sesc de Mogi

Alexandre Suplicy

Nesta quinta-feira (16), a atração do Sesc de Mogi das Cruzes é o cantor e compositor João Suplicy. O show dele começa às 20h, é gratuito e tem classificação a partir de 12 anos. Segundo o artista, no show apresentará o seu mais novo álbum SamBlues.

O Sesc fica no endereço Rua Rogério Tacola, 118, Socorro.

Apresentação

João Suplicy é um artista que transita por vários estilos musicais e mistura elementos de gêneros como rock, samba e blues em suas composições. Através do seu peculiar violão, por vezes distorcido, mescla essas influências, sem deixar de lado suas inúmeras vertentes, promovendo uma fusão de gêneros de forma instigante.

No mais novo álbum, SamBlues, a mistura também se faz presente na sonoridade híbrida do projeto e no seu repertório, que conta com 10 canções autorais e 6 releituras de clássicos da música brasileira, como ‘Disritmia’ (Martinho da Vila) e ‘As rosas não falam’ (Cartola).

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano