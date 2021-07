Joaquin Cortes, “Mi sono sentito perso”: il tragico lutto che l’ha fortemente addolorato, confessione choc del ballerino.

Joaquin Cortes, "Mi sono sentito perso": il tragico lutto che l'ha fortemente addolorato, confessione choc del ballerino

È uno dei ballerini e coreografi più amati al mondo. Ma forse non tutti sanno del doloroso periodo che ha trascorso in seguito a un grave lutto. Joaquin Cortes ne ha parlato in una puntata di Verissimo, dove è stato ospite di Silvia Toffanin, lo scorso marzo.

Un racconto toccante, quello dello spagnolo, che ha raccontato il grande dolore provato nel 2008, in seguito alla tristissima perdita. In seguito, le parole del ballerino ai microfoni di Canale 5.

Joaquin Cortes, dolore immenso per la morte della mamma: il racconto del ballerino a Verissimo

Un lutto che ha segnato la sua vita. Nel 2008 il ballerino Joaquin Cortes ha perso la sua mamma. A ripercorrere quei tragici momenti è stato proprio lui, in una puntata di Verissimo trasmessa qualche mese fa, su Canale 5. Il ballerino racconta il periodo buio che ha affrontato, il seguito alla perdita: “Quando è successo stavo per mollare, mi sono sentito perso, ero da solo. Non volevo vedere nessuno, mi sono chiuso dentro la sua stanza e per alcuni mesi ho dormito nel suo letto”.

Parole toccanti, quelle del coreografo, che ha aggiunto: “Non mangiavo e non dormivo più. Poi un giorno ho sentito come un abbraccio, non c’era nessuno con me ma è stato come se mia mamma fosse lì a spronarmi di tornare a ballare, perché quello era il mio dono”

Parole da brividi, quelle di Joaquin, che ha ritrovato la serenità grazie alla sua splendida famiglia. Da dieci anni è legato a Monica Moreno e insieme sono diventati genitori per la seconda volta qualche mese fa: dopo Romeo, è arrivato il piccolo Andrea. “È incredibile quello che si sente, sto provando un amore autentico e cristallino”, ha dichiarato in merito alla paternità.