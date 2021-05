Joe Bastianich ha una storia d’amore con la famosa Dama di Uomini e Donne. Ecco chi è lei, Lo Scoop

Joe Bastianich ha una storia d’amore con una delle protagoniste del trono di Uomini e Donne. L’importante ristoratore è sempre stato sotto l’occhio dei riflettori a causa della sua vita sentimentale. Il successo è arrivato quando era ancora sposato con Deanna. Ma il matrimonio non lo ha salvato da rumors e pettegolezzi. Già a quei tempi infatti si parlava di un presunto flirt tra lui e Nadia Toffa. I due sono stati spesso beccati insieme e sono moltissime le fotografie che lo provano. Ma hanno sempre affermato di essere esclusivamente amici e nient’altro.

Nonostante questo, le nozze sono rapidamente precipitate. Joe Bastianich si è separato da Deanna e quello è stato solo l’inizio della lunga carriera da latin lover che gli hanno attribuito i quotidiani. “Mi ha sbattuto fuori di casa, dovevamo stare fuori io e.. il cane. Fare la vita che faccio io è da egoisti. So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli per le mie scelte e mi dispiace. Spero che un giorno capiranno il perché”. Dopo il divorzio, si è dedicato completamente alla sua carriera, ma questo non lo ha distolto da storie d’amore che sono sempre finite in prima pagine.

Tra queste, spunta quella con una delle ex protagoniste del trono di Uomini e Donne. Si tratta di Roberta Ruiu, che ha partecipato al dating show di Maria De Filippi prima di incontrare il suo ex marito Daniel. La donna ha abbandonato la trasmissione nel 2016, ma il suo matrimonio non è andato a buon fine e successivamente ha avuto una relazione con Joe Bastianich. La Ruiu è famosa anche per essere un ex membro delle Lollipop, il gruppo che si è formato negli anni ’90 in seguito a una selezione fatta in un programma televisivo dal nome Pop Star.

Per un periodo successivo al divorzio con Deanna, Joe Bastianich è stato ripreso molte volte mentre era con Roberta Ruiu. Gli scatti li rappresentavano mentre si scambiavano baci passionali ed effusioni e la relazione è andata avanti per un po’. Successivamente è terminata e non sono mai stati ufficializzati i motivi della rottura. A parlarne è stato Alberto Dandolo, che sul settimanale Oggi ha scritto che la storia d’amore tra i due sia finita a causa di un tradimento. Nel dettaglio, lei lo avrebbe scoperto mentre era in compagnia di un’altra donna in una lussuosa stanza d’albergo.

Joe Bastianich si è sempre dato da fare con le donne, ma non ha mai smesso di pensare alla sua carriera. Questo periodo di pandemia è stato duro anche per lui, che ha dovuto vendere Del Posto, il ristorante che aveva con sua madre a New York, sulla ottantacinquesima strada. “Lo abbiamo venduto allo chef che era già al timone del locale. Sarà lei a ripartire con un nuovo progetto, credo sempre un ristorante italiano moderno: le auguro ogni bene. Sono felice e orgoglioso che Jeff e Melissa continueranno l’evoluzione del ristorante nel futuro”. Seguici su Google News!!!

