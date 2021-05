joe-biden-ha-ordinato-una-nuova-indagine-sulle-origini-del-coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti ha stabilito che i servizi segreti dovranno produrre un nuovo rapporto sulle cause della diffusione del Covid-19

(Foto: Drew Angerer/Getty Images)

I servizi segreti degli Stati Uniti avranno 90 giorni per presentare al presidente Joe Biden tutte le informazioni necessarie per giungere a una conclusione definitiva su come il coronavirus sia stato trasmesso per le prima volta agli esseri umani. Lo riferisce un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. Biden ha chiesto alla United states intelligence community, l’ente federale che racchiude tutte le agenzie di intelligence statunitensi, di raddoppiare gli sforzi per stabilire con certezza le origini del virus, aggiungendo che continuerà a fare pressioni sulla Cina perché collabori in maniera trasparente alle indagini.

Dopo più di un anno dallo scoppio della pandemia, quello che sappiamo sull’origine del coronavirus è che si tratta di un virus naturale, quindi non sviluppato in laboratorio, e che l’epidemia è partita dalla Cina, nella città di Whuan. Tuttavia, non si sa ancora come si sia diffuso e se la abbia Cina fatto abbastanza per impedirne la circolazione in tutto il mondo.

Nel suo comunicato, Biden ha detto di aver ricevuto “l’analisi più aggiornata sulle origini del Covid-19” all’inizio del mese di maggio. Probabilmente si riferisce al report dei servizi segreti su tre ricercatori di Wuhan, che sarebbero stati ricoverati con sintomi da Covid-19 già a novembre 2019 e diffuso pochi giorni fa dal Wall Street Journal. Il documento ha intensificato le ipotesi su una diffusione del virus collegata a un incidente di laboratorio. Queste tesi comunque non sostengono che il virus sia stato “creato” in laboratorio, come fanno alcuni complottisti, ma più probabilmente che possa essere stato scoperto altrove e portato in laboratorio, da cui è successivamente uscito a causa di un errore umano. Il problema risiede nelle azioni che la Cina potrebbe avere o non avere intrapreso per ridurre i rischi di una diffusione globale di un virus poco conosciuto.

Inoltre, la responsabile dell’ufficio stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha annunciato che Washington ha intenzione di chiedere una nuova indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Cina. Investigazione che Pechino ha rifiutato di autorizzare all’inizio di quest’anno, dopo quella avvenuta a gennaio che aveva escluso l’origine del virus da un laboratorio. Psaki ha poi aggiunto che la Cina dovrebbe “farsi avanti” e contribuire alle indagini anziché continuare a ostruirle.

Sul tema dell’Oms, è importante segnalare la lettera aperta inviata all’organizzazione dal movimento Transparency international, e firmata da altre 40 associazioni, per chiedere la tutela dei cosiddetti whistleblower. La lettera nasce a seguito delle denuncia di ritorsioni contro Francesco Zambon, ex ricercatore dell’Oms che si oppose alla modifica di alcune informazioni del report sulla gestione della pandemia in Italia, per poi rivelarle ai magistrati della Procura di Bergamo che coordinano l’indagine sui primi mesi dell’emergenza Covid-19.