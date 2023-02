Joenia Wapichana toma posse como presidente da Funai com foco em ‘participação indígena e segurança aos servidores’

Joenia tomou posse como presidente da Funai na tarde desta sexta-feira (3), no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. Advogada e ex-deputada federal é a primeira mulher indígena a comandar a autarquia. Joenia Wapichana tomou posse nesta sexta-feira (3)

Larisse Neves/Rede Amazônica

A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, declarou que quer a participação dos povos indígenas e reorganizar a autarquia para garantir segurança e plano de carreira aos servidores. A ex-deputada federal tomou posse como líder do órgão nesta sexta-feira (3), em cerimônia no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília.

“Muitas vezes a gente questiona a Funai, muitas vezes a gente está do lado, mas o mais importante é que tem que ter a participação dos povos indígenas na Funai. Agora, indígena vai presidir Funai. Vai presidir com modo indígena. Nós temos um quadro infelizmente desvalorizado dos servidores que precisa de concurso urgente, precisa de um plano de carreira atualizado e a gente sabe que vai ter uma enorme demanda por demarcação de terras”, discursou Joenia.

Ela relembrou os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, no ano passado, e a crise humanitária da Terra Indígena Yanomami ao dizer que “se tivesse há alguns anos Funai feito seu trabalho, talvez a situação fosse outra”. Também reiterou que vai trabalhar por uma gestão integrada com os ministérios e o Congresso Nacional.

“A tragédia no Vale do Javari, Funai não tinha condições [de dar segurança] e eu espero que agora faça uma mudança positiva. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar: reorganizar a Funai, fortalecer a Funai, buscar orçamento para a Funai. E eu creio que não é só responsabilidade minha, como presidente, é responsabilidade nossa”.

Aos 49 anos, Joenia Wapichana é a primeira mulher indígena a ocupar a presidência da Funai em 56 anos de história. Ela assumiu o órgão em meio ao grave cenário de crise sanitária que enfrenta a TI Yanomami, depois de concluir o mandato como parlamentar na Câmara dos Deputados. Joenia aceitou chefiar a autarquia após ser convidada pelo presidente Lula, em dezembro de 2022.

Posse como presidente

No início da cerimônia, Joenia Wapichana foi recebida por indígenas com cânticos e rituais tradicionais. Em meio aos gritos de lideranças por “Força, Joenia, você nos representa”, a presidente da Funai assinou o termo de posse ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

“Isso [posse de Joenia] marca, de fato, um novo momento. Da luta, de mobilização, de resistência dos nossos povos. Esse é o momento em que as mulheres assumem um protagonismo. Marcamos o começo da política indígena no Brasil”, declarou Guajajara.

O evento também foi acompanhado pelo cacique Raoni Metuktire, representantes da Articulação dos Povos Indígenas (APIB) e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), o presidente do Ibama, deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP), além da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

“Tenho dito para muita gente: graças a Deus, ao povo brasileiro, a responsabilidade com a democracia, com os direitos humanos, com os povos indígenas, com o combate à desigualdade, com a proteção da Amazônia, a Justiça Social, é um mundo de luta e de paz”, disse Marina Silva.

Joenia ainda assinou os primeiros atos como presidente da autarquia para a criação de grupos de trabalho com objetivo de identificar e delimitar territórios indígenas, além de restringir o uso das terras. Um desses grupos vai trabalhar para apoiar ações de combate à crise Yanomami.

Cerimônia de posse ocorreu no Memorial dos Povos Indígenas

Mayara Subtil/Rede Amazônica

A nomeação de Joenia para comandar o órgão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 1º de fevereiro. O documento foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa

Antes da nomeação, Joenia declarou à Rede Amazônica que uma das prioridades de sua gestão é retirar os garimpeiros da Terra Yanomami e garantir a segurança dos indígenas que vivem no território.

Maior reserva indígena do Brasil em extensão territorial, a TI Yanomami está no centro das discussões políticas e de saúde nacional em razão da grave crise sanitária, com registros de casos de malária e desnutrição severa em adultos, principalmente, entre crianças. O problema é causado pelo avanço do garimpo ilegal, que, em um ano, aumentou 54% no território.

LEIA MAIS:

Com rios poluídos e sem peixes, povo Yanomami recebe cestas básicas com sardinhas enlatadas

MPF atribui ‘grave situação’ dos Yanomami à ‘omissão do estado brasileiro’ durante governo Bolsonaro

Ministério da Saúde decreta emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas Yanomami

Na ocasião, Joenia ainda disse que vai trabalhar para que os processos de demarcação e fiscalização das terras indígenas do país sejam retomados “dentro de um plano de trabalho”, além de inibir o avanço de invasores nos territórios.

A Funai agora compõe o Ministério dos Povos Indígenas, pasta comandada pela também indígena Sônia Guajajara. Antes da nomeação oficial, a fundação foi retomada em ato simbólico em que lideranças indígenas de todo o país retomaram a sede do órgão em Brasília.

Durante uma visita sede da Funai em Roraima, Joenia Wapichana falou sobre o que chamou de “renovaço geral” ao prometer retirar todos os bolsonaristas que ocupam cargos na instituição.

Trajetória pioneira

Joenia Wapichana.

Reprodução/Instagram/joeniawapichana

Nascida na comunidade indígena Truau da Cabeceira, em Roraima, a agora presidente da Funai tem um trajetória política e profissional marcada pelo pioneirismo: foi a primeira mulher indígena advogada do Brasil, primeira indígena eleita na história na Câmara dos Deputados, e primeira advogada indígena da história a se pronunciar no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a homologação que definiu os limites contínuos da Reserva Raposa Serra do Sol.

Joenia Wapichana foi eleita como deputada federal em 2018 com 8.491 votos, mas não se reelegeu. Nas eleições de 2022, ela totalizou 11.221 votos, porém não alcançou a vaga devido ao quociente eleitoral.

Em novembro do ano passado, Joenia foi anunciada como integrante da equipe de transição, junto ao líder yanomami Davi Kopenawa. Ambos foram convidados a montar o Ministério dos Povos Indígenas, uma das promessas feitas por Lula durante a campanha presidencial.

Na gestão de Lula, a Funai deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e passou a compor a estrutura do inédito Ministério dos Povos Indígenas. A Fundação, então, passou a ser denominada Fundação Nacional dos Povos Indígenas – antes era Fundação Nacional do Índio. A mudança foi feita por meio da Medida Provisória 1.154.

Vito Califano