jogador-brasileiro-na-turquia-falou-com-esposa-na-hora-do-terremoto:-‘estava-tudo-tremendo-em-nosso-apartamento’

Natural de Caxias do Sul, Gustavo Campanharo estava em outra cidade para jogar, quando recebeu ligação da esposa na madrugada. Jogador e família estão abrigados na sede de clube. Jogador brasileiro mostra clube onde está abrigado após terremoto na Turquia

O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria e matou mais de 3 mil pessoas assustou brasileiros que vivem na região. O jogador de futebol Gustavo Campanharo estava viajando para uma partida de futebol em Giresun. Às 4h da madrugada desta segunda-feira (6) no horário local (22h de domingo no horário de Brasília), ele recebeu a ligação da esposa, Bárbara Veber, que estava em Kayseri, cidade onde a família mora, a cerca 200 km a noroeste do epicentro.

“Acordei com minha esposa me ligando, que estava tremendo tudo no nosso apartamento. Durante a chamada, já tinha cessado o primeiro tremor. Enquanto a gente conversava, veio o segundo tremor”, diz.

Natural de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, Campanharo disse ter se preocupado com a família. Além da esposa, dois filhos, a sogra e uma sobrinha da esposa tiveram que deixar o prédio, que apresentava rachaduras.

“Foi uma aflição muito grande, porque eu não conseguia sentir o tremor, mas eu pude entender o que tava se passando”, conta Campanharo.

Agora, Campanharo está na sede do clube em que joga, o Kayserispor Kulübü. No local, têm estrutura para alimentação e descanso. Veja o vídeo acima.

Gustavo Campanharo e a eposa, Bárbara Veber, em foto de 2020

Reprodução/Instagram

País em luto

Segundo Campanharo, os jogadores de futebol tiveram dois dias de pausa em razão do luto no país.

“Muito medo de que possa vir acontecer novamente. Muitas mortes, muitos desaparecidos ainda. Tiveram mortes dentro do futebol também. O país em luto, o futebol de luto. É uma situação bem triste, bem desesperadora”, afirma o atleta.

Gustavo Campanharo tem 30 anos. O jogador foi relevado pelo Juventude e já vestiu as camisas de Bragantino, Verona (Itália), Evian (França), Ludogorets Razgrad (Bulgária) e Chapecoense antes de chegar ao Kayserispor.

Gustavo Campanharo durante passagem pelo Bragantino

Fábio Moraes/Divulgação

Vittorio Rienzo