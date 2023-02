Jogador que chutou árbitro na cabeça durante partida de futebol no RS é condenado por tentativa de homicídio

Ex-atleta do São Paulo de Rio Grande, William Ribeiro teve sentença estabelecida em dois anos e oito meses de prisão, em regime inicial semiaberto. Defesa informou que vai recorrer da decisão. Julgamento aconteceu nesta terça-feira (7) em Venâncio Aires

Juliano Verardi/DICOM/TJRS

O jogador de futebol que agrediu um árbitro com um chute na cabeça durante uma partida da Série A2 do Campeonato Gaúcho em 2021 foi condenado, nesta terça-feira (7), a dois anos e oito meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por homicídio tentado simples.

Na época, William Cavalheiro Ribeiro jogava no São Paulo de Rio Grande. A agressão ao árbitro Rodrigo Crivellaro aconteceu durante partida contra o Guarani, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. O julgamento aconteceu no Foro do município e começou às 9h.

Os advogados Gustavo Bretana e Ana Paula Krug, responsáveis pela defesa do réu, informaram que respeitam a decisão, mas que vão recorrer, tanto em relação ao tempo da pena aplicada, quanto ao regime.

O julgamento

Em depoimento, a vítima, Rodrigo Crivellaro, relatou ao juiz que levou um soco e, quanto ao chute, sabe do que viu em imagens, posteriormente. “Não lembro de nada. Apaguei e lembro de acordar no hospital”, afirmou.

A vítima disse ainda que sempre foi “respeitoso com os jogadores” e contou que teve lesão na sexta vértebra, consequência da agressão, e precisou usar um colar cervical por 60 dias.

No interrogatório, o réu William Ribeiro admitiu a agressão, mas afirmou que nunca teve a intenção de causar morte. “Eu realmente agredi ele, foi errado”, diz Ribeiro. “Me arrependo bastante”, disse o réu.

O Ministério Público pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio tentado qualificado, por motivo fútil, com reconhecimento do dolo eventual, o que não foi atendido.

A advogada do réu, Ana Paula Krug diz que o estopim da agressão não foi apenas a advertência do arbitro. “Partida valia muito. Ânimos estavam quentes”, acrescentando o fato de que atividade era o ganha-pão do réu. A defesa pediu afastamento de motivo fútil e que os jurados reconhecessem que não houve tentativa de homicídio.

Jogador agrediu o árbitro durante partida em Venâncio Aires

Reprodução/FGF TV

Relembre

O fato ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo da partida entre São Paulo de Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires, no Estádio Edmundo Feix. Após não ser marcada uma falta, o jogador reclama com o árbitro, que assinala a infração dele.

Em seguida, William desfere dois chutes em Crivellaro, um deles com o árbitro já caído no gramado. O juiz fica imóvel após sofrer a agressão, e jogadores das duas equipes chamam atendimento médico.

O árbitro foi socorrido pela ambulância de plantão no estádio e levado ao hospital. Exames posteriores apontaram uma lesão ligamentar em uma vértebra da cervical. O profissional voltou a apitar mais de seis meses depois da agressão.

O São Paulo de Rio Grande rescindiu o contrato com William após o caso.

Reprodução / RBS TV

