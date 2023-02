Jogador que chutou árbitro na cabeça durante partida vai a júri em Venâncio Aires

Ex-atleta do São Paulo de Rio Grande, William Ribeiro será julgado por tentativa de homicídio qualificado. Pena prevista é de 12 a 30 anos de reclusão, com redução de um a dois terços quando o crime é tentado. Árbitro fica desacordado após ser agredido por jogador na segunda divisão do futebol gaúcho

Começa nesta terça-feira (7) o júri do jogador de futebol que agrediu um árbitro com um chute na cabeça durante uma partida da Série A2 do Campeonato Gaúcho em outubro de 2021. William Cavalheiro Ribeiro, que jogava no São Paulo de Rio Grande, é acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O julgamento presidido pelo juiz João Francisco Goulart Borges ocorre na 1ª Vara Judicial de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, a 131 km de Porto Alegre, cidade onde ocorreu o jogo.

A defesa de William Ribeiro afirma que considera a denúncia de tentativa de homicídio “como uma acusação excessiva e que caberá à comunidade de Venâncio Aires a decisão que entender como justa”. O jogador responde ao processo em liberdade.

O promotor responsável pela denúncia, Pedro Rui da Fontoura Porto, afirmou que William assumiu o risco da morte do árbitro. “Não só criou como também assumiu o risco de produzir o resultado morte, que somente não se consumou por circunstâncias alheias, devido à pronta intervenção de outros atletas e autoridades e, notadamente, ao rápido e eficaz atendimento médico”, disse ao apresentar a acusação em novembro de 2011.

Jogador agrediu o árbitro durante partida em Venâncio Aires

Reprodução/FGF TV

O árbitro Rodrigo Crivellaro, que foi agredido na ocasião, constituiu representante, que atua como assistente de acusação no processo. Ele chegou a ficar seis meses afastado das atividades, em razão da recuperação das lesões.

A pena prevista no Código Penal é de 12 a 30 anos de reclusão. Quando o crime é tentado, pode haver diminuição da pena de um a dois terços da condenação. O jogador chegou a ser preso em flagrante pela agressão, mas foi solto após decisão judicial.

Árbitro agredido por jogador teve alta do hospital um dia após partida em Venâncio Aires

Reprodução / RBS TV

Relembre

O fato ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo da partida entre São Paulo de Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires, no Estádio Edmundo Feix. Após não ser marcada uma falta, o jogador reclama com o árbitro, que assinala a infração dele.

Em seguida, William desfere dois chutes em Crivellaro, um deles com o árbitro já caído no gramado. O juiz fica imóvel após sofrer a agressão, e jogadores das duas equipes chamam atendimento médico.

O árbitro foi socorrido pela ambulância de plantão no estádio e levado ao hospital. Exames posteriores apontaram uma lesão ligamentar em uma vértebra da cervical. O profissional voltou a apitar mais de seis meses depois da agressão.

O São Paulo de Rio Grande rescindiu o contrato com William após o caso.

Árbitro agredido durante jogo

Reprodução / RBS TV

