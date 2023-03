Jogadores do Corinthians reforçam campanha de doação de medula óssea para torcedor de 12 anos em Ribeirão Preto, SP

Pietro é fã de futebol e descobriu em 2022 que tem leucemia. Ele está em tratamento contra a doença e precisa de transplante. Menino de 12 anos busca doador para transplante de medula óssea

O goleiro Cássio e o atacante Yuri Alberto, jogadores do Corinthians, gravaram vídeos para reforçar uma campanha de doação de medula óssea para ajudar o corintiano Pietro, de 12 anos, diagnosticado com leucemia no ano passado em Ribeirão Preto (SP).

O menino torcedor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sinhá Junqueira, onde faz tratamento.

“Estou aqui para mandar um super abraço, desejar tudo de bom, que Deus continue te abençoando”, disse Cássio.

“Estou passando para te mandar abraço e te mandar muita energia positiva, meu parceiro. Fica com Deus, vai dar tudo certo”, afirmou Yuri, artilheiro do Corinthians.

A mãe de Pietro, Danielle Guimarães Bulgarelli Rosa, conta que o menino é fanático pelo Corinthians desde pequeno e que os vídeos de incentivo e ajuda na campanha estão emocionando o garoto.

“Isso tem trazido muita alegria para o Pietro. Ele não está passando por um momento fácil, o momento é difícil, ele tem apenas 12 anos e está ficando muito em hospital. Esses vídeos, por pequeno que seja o gesto dos jogadores, têm trazido momentos de muita alegria e emoção. Ele ficou muito emocionado com o vídeo que ele recebeu do Cássio.”

Luta do Pietro

O adolescente foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda em maio de 2022. Logo após a descoberta da doença, passou por sessões de quimioterapia, mas não reagiu bem.

Por conta disso, precisa encontrar um doador de medula óssea 100% compatível, o que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), tem uma probabilidade de uma em cem mil chances. Quanto mais pessoas cadastradas para doação, melhores as chances de compatibilidade.

No ano passado, o pai de Pietro fez a doação para o filho. A doença ficou em remissão por três meses, mas reapareceu em janeiro de 2023.

Agora, a família tem usado as redes sociais, em busca de mobilizar as pessoas para que sejam doadoras (veja no fim da matéria como se tornar um doador).

“A gente sabe que quanto mais pessoas divulgando, compartilhando, a chance do Pietro conseguir o doador 100% é maior. A gente conta com as pessoas que puderem se cadastrar também, através do Hemocentro, para ajudar o Pietro a conseguir o doador e ajudar, também, os outros pacientes que estiverem na mesma situação aguardando o seu doador”, afirma a mãe.

Sem rivalidade

Nessa luta para ajudar Pietro, a rivalidade no futebol fica de lado e a solidariedade fala mais alto.

Prova disso é que voluntários estão tentando fazer com que uma faixa sobre a campanha do garoto entre em campo com jogadores do Botafogo-SP na partida contra o São Paulo, no domingo (5), às 16h, pela última rodada do Paulistão, em Ribeirão Preto.

“O que tiver ao nosso alcance, o que precisar ser feito por essa família, nós vamos fazer […] A gente gostaria demais que os jogadores entrassem com essa faixa no campo e trouxessem a dimensão a nível nacional da importância de ser um doador de medula, da importância de salvar uma vida”, afirma a autônoma Lidiano Franzão, voluntária da campanha.

Como ser doador

Interessados em ser doadores de medula óssea podem procurar o Hemocentro local.

Em Ribeirão Preto, o Hemocentro fica na Rua Tenente Catão Roxo, 2501, Monte Alegre. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 2101-9300.

Segundo o Hemocentro, o doador deve estar bem de saúde e não apresentar doenças como as infecciosas ou hematológicas.

É preciso apresentar documento oficial de identidade com foto, preencher os formulários de identificação e de termo de consentimento.

Depois do cadastro, são coletados 10 ml de sangue para testes destinados ao exame que irá determinar as características genéticas necessárias para a compatibilidade entre o doador e o paciente.

O resultado é cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e as informações permanecem no banco de dados.

