‘john-wick-4:-baba-yaga’-estreia-nos-cinemas-de-boa-vista

Além deles, Shazam! Fúria dos Deuses, Pânico VI e Creed III também estão em cartaz. Confira a programação. Keanu Reeves em cena de ‘John Wick 4’

Reprodução/YouTube/Lionsgate Movies

O quarto filme do famoso assassino de aluguel John Wick, interpretado por Keanu Reeves, estreia nos cinemas de Boa Vista nesta quinta-feira (23). Confira a programação completa abaixo.

Veja o trailer

Em ‘John Wick 4: Baba Yaga’ o assassino de aluguel John Wick, vira metade do submundo contra ele depois de sua vingança, que agora está na quarta rodada, em Nova York, Berlim, Paris e Osaka.

Mas as chances de escapar, dessa vez são mínimas, já que o grande chefe do submundo Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), representa uma ameaça sanguinária contra John Wick.

Confira a programação

John Wick 4: Baba Yaga

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Cine Araújo: 14h20 – 16h40 – 17h40 – 18h25 – 20h – 21h – 21h45

Cine Super K: 19h – 20h40 – 21h30 – 22h15

PlayArte: 14h40 – 16h50 – 18h – 20h10

Shazam! Fúria dos Deuses

Gênero: Ação/Comédia

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 15h45 – 16h20 – 19h – 21h40

Cine Super K: 19h10

PlayArte: 14h – 15h20 – 18h10 – 21h

Pânico VI

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Cine Araújo: 16h40 – 21h30

Cine Super K: 19h10 – 21h40

PlayArte: 18h30 – 21h10

Creed III

Gênero: Drama/Esporte

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 19h10

Cine Super K: 17h

PlayArte: 16h

A Baleia

Gênero: Drama/Ficção

Classificação: 12 anos

PlayArte: 21h20

65 – Ameaça Pré-Historica

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Super K: 17h

As Múmias e O Anel Perdido

Gênero: Ação/Comédia

Classificação: Livre

Cine Super K: 17h10

Gato De Botas 2: O último Pedido

Gênero: Ação/Comédia

Classificação: Livre

Cine Super K: 18h30

Vito Califano