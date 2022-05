Johnny Depp e Amber Heard, Processo finito. Ecco chi ha vinto. E’ Delirio sul web

Johnny Depp è ormai visto come il futuro vincitore di questo interminabile processo. Venerdì 27 maggio sono terminate le arringhe finali, gli avvocati dell’attore più famoso di Hollywood e quelli di Amber Heard hanno terminato rivolgendosi alla giuria, ringraziandola e offrendo loro un riassunto di quelli che sono stati i punti più salienti di questa battaglia giudiziaria. In attesa del verdetto, tutto sembra far ben sperare per il nostro capitan Jack Sparrow.

Il processo per diffamazione voluto da Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard sta per terminare. Dopo 6 anni di battaglie legali, nei prossimi giorni scopriremo il verdetto. Dopo il processo nel Regno Unito, nato a seguito della pubblicazione di un articolo da parte della Heard sul The Sun, Johnny Depp è passato al contrattacco. La sua ex moglie lo ha infatti accusato di abuso fisico e sessuale, distruggendo la sua reputazione per sempre. L’attore, durante il processo, ha definito infinitamente crudele, falso, ridicolo e folle ciò che era accaduto. In questi anni, il signor Depp ha perso moltissimi ruoli cinematografici, mentre la Heard ha guadagnato un ruolo in Acquaman e importanti contratti, come quello con L’Oreal.

Il processo era necessario per ristabilire la verità e la reputazione di un uomo che ormai non ha altro da perdere. Durante il lungo processo, sono emersi moltissimi audio in cui Amber Heard confessa di averlo colpito e che dimostrano le umiliazioni subite effettivamente da Johnny Depp. Pare infatti che questa azione giudiziaria abbia visto il proprio proposito trasformarsi. Gli avvocati dell’attore hanno cercato di dimostrare quanto le accuse infamati ricevute dal proprio cliente siano invece da indirizzare alla signora Heard. A quest’ultima, infatti, è stato diagnosticato il disturbo istrionico della personalità, insieme a quello borderline.

Il team di avvocati capitanato da Camille Vasquez ha, infatti, fornito importanti prove rispetto alla violenza fisica e psicologica subita da Depp. Si è giunti addirittura a dimostrare che la sua ex moglie gli ha mozzato un dito, con una bottiglia di vetro. Molti sono stati i testimoni a favore dell’attore e che hanno deciso di testimoniare contro Amber Heard, raccontando gli innumerevoli episodi in cui l’attrice sembra aver assunto comportamenti nocivi e aggressivi, anche contro il suo stesso staff. La svolta al processo è avvenuta con la testimonianza di Kate Moss, ex fidanzata di Johnny Depp. La Heard ha anche accusato il suo ex marito di aver tentato di spingere giù dalle scale sua sorella e che solo per quella ragione, lei ha reagito violentemente contro di lui.

Durante la testimonianza di Amber, ha citato Kate, precedentemente esclusa dal banco dei testimoni perché apparentemente non pertinente. La modella è stata chiamata in causa perché la Heard sostiene che anche lei fosse stata tirata giù dalle scale da Johnny. Ma la smentita arriva proprio dalla bocca della signora Moss. Ha infatti dichiarato che mai Johnny ha mostrato atteggiamenti violenti nei suoi confronti e che è caduta da sola, ed immediatamente dopo Johnny era lì a preoccuparsi per lei e a chiamare aiuto medico. Insomma, anche questa carta sembra non aver funzionato.

Come ha agito, dunque, la Heard?

Amber Heard ha poi tentato di alzare la posta in gioco, accaparrandosi il favore e la pietà della giuria facendo leva su quanto a seguito di questo processo lei stia subendo minacce e molestie ogni giorno. Ma questo, in realtà, è solo una parte di quello che ha dovuto subire Johnny Depp durante questi 6 lunghi anni. Inoltre, pare che i testimoni di lei non abbiano funzionato. Nessuno, infatti, è riuscito a portare prove rilevanti circa le pesanti accuse che sono state rivolte a Johnny Depp.

Insomma, nonostante l'America ed il mondo siano ancora in attesa del verdetto, molti ritengono che, secondo l'andamento del processo, tutto sembra presagire la vittoria schiacciante di uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Intanto, però, Johnny Depp ha dichiarato che nemmeno per la cifra più alta tornerà a recitare nei Pirati dei Caraibi o a collaborare con tutte le aziende che lo hanno tenuto fuori durante tutti questi anni.

L’articolo Johnny Depp e Amber Heard, Processo finito. Ecco chi ha vinto. E’ Delirio sul web proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.