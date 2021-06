johnny-depp,-terribile-episodio:-attimi-di-paura-per-l’attore,-intervento-della-polizia

Terribile episodio per Johnny Depp, attimi di paura per l’attore: necessario l’intervento della polizia, cos’è successo

Johnny Depp, attimi di paura: polizia costretta ad intervenire nella sua villa di Hollywood (Fonte: Screen YouTube)

Johnny Depp è uno dei divi di Hollywood. L’attore è riuscito a conquisare il pubblico con la sua straordinaria bravura ma anche con la sua bellezza. Le sue migliori interpretazioni sono sicuramente ne La fabbrica di cioccolato e Pirati dei Caraibi.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore per il film Sweeney Todd – Il diabolico barbiere ed è stato candidato 10 volte al premio e tre nomination al premio Oscar come miglior attore protagonista per La maledizione della prima luna, Neverland – Un sogno per la vita e ancora Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street.

Johnny Depp, attimi di paura: cos’è successo

L’attore Johnny Depp risiede in una villa spettacolare a Hollywood. La sua abitazione, però, è stata spesso oggetto di visite indesiderate. Lo scorso gennaio, ad esempio, una donna fece incursione nella sua dimora. Dopo qualche mese ci ha provato un uomo.

Si tratta di un 57enne senzatetto, che ha approfittato dell’assenza dell’attore per entrare nella sua casa, farsi una doccia, godersi un cocktail e distruggere una porta in preda alla follia. Per fortuna, i vicini di Depp si sono accorti dell’uomo mentre si intrufolava dal giardino ed hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Quando sono arrivati i poliziotti, l’uomo ha rifiutato di farli entrare e si è barricato dentro. Le forze dell’ordine sono state dunque costrette a buttare giù la porta. Una volta entrati nella villa di Depp, hanno arrestato l’uomo. Avendo l’intruso distrutto una porta, è stato denunciato, oltre che per violazione di proprietà privata, anche per vandalismo.

Dato che non è la prima volta che la villa di Depp è oggetto di visite indesiderate, chissà se l’attore stia pensando ad un modo per aumentare la sicurezza della sua abitazione.