Joker 2 si farà? Todd Phillips al lavoro sulla sceneggiatura del sequel

Secondo l’Hollywood Reporter il regista e co-autore del primo film avrebbe firmato un contratto per progettare il nuovo capitolo. Che potrebbe ripartire dalla detenzione del protagonista nel manicomio di Arkham, dove l’avevamo visto ridere sguaiatamente nelle scene finali

Joker è stato sicuramente uno dei film più apprezzati e chiacchierati del 2019. Primo cinecomics a vincere il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, ha conquistato – ma anche turbato – il pubblico grazie a una versione psicologicamente travagliata e realistica di uno dei villain più famosi di Batman. L’interpretazione sofferta di Joaquin Phoenix ha contribuito a rendere la pellicola unica nel suo genere, e infatti molti si sono convinti che questo dovesse rimanere un lavoro a a sé stante, senza la smania di produrre capitoli successivi come spesso accade nelle saghe supereroistiche. E questa sembrava fosse anche l’intenzione di Warner Bros e dei creatori dello stesso Joker, fino a ora, che è iniziata a circolare la notizia del seguito.

Secondo l’Hollywood Reporter, infatti, il regista e co-autore del primo film Todd Phillips avrebbe firmato un contratto per scrivere la sceneggiatura del nuovo capitolo. Lo stesso Phillips si era detto aperto in passato a tornare su questa storia, a patto che avesse “una sua validità tematica”. Aveva, però, poi smentito le voci circolate appena dopo l’uscita di Joker bollandole come “premature”. Il sequel apre la strada a un’altra questione: il coinvolgimento di Phoenix. Senza di lui, in effetti, il sequel non avrebbe ragione di essere. Ovviamente, in questo momento non ci sono anticipazioni sulla trama, anche se probabilmente tutto partirà dalla detenzione del protagonista nel manicomio di Arkham, dove l’avevamo visto ridere sguaiatamente nelle scene finali.

Non è sicuramente un caso che ci sia la volontà di realizzare Joker 2: il primo capitolo aveva guadagnato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo e si era aggiudicato 11 nomination agli Oscar, vincendone due (uno per Phoenix come Miglior attore e uno per la colonna sonora). Per di più questa storia è assolutamente indipendente dal resto dell’universo cinematografico Dc Comics, il che permette una maggior libertà creativa rispetto alle prossime uscite già programmate, ovvero The Suicide Squad, Black Adam, The Flash, The Batman, Aquaman 2 e Shazam: Fury of the Gods.