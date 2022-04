jonathan-cohen-:-les-douloureuses-confidences-de-l’acteur-sur-son-adolescence

En mai 2022, les téléspectateurs vont pouvoir retrouver Jonathan Cohen dans la saison 2 de La Flamme, baptisée Le Flambeau. A cette occasion, l’acteur était l’invité de Kyan Khojandi dans Hot Ones. Il s’est ainsi confié sur son enfance quelque peu douloureuse. En effet, plus jeune, le comédien était très complexé : “Je ne m’aimais pas du tout quand j’étais petit. J’étais complexé à tous les étages. Il n’y a pas de moqueries, mais c’était moi, tout seul, mon regard sur moi-même. Je me disais : ‘Mais c’est quoi ce tas de merde ?'”. Des mots très difficiles envers lui-même.

Jonathan Cohen s’est alors livré sur les raisons pour lesquelles il se détestait autant : c’est parce qu’il comparait sa vie à celle de ses stars préférées au cinéma : “On veut être dans les bons groupes et en fait tu t’aperçois que t’as aucun des trucs que tu vois dans les séries. Ces gars ils avaient des vies de fou, des têtes de fou, des fringues de fou. C’est le début de la comparaison et c’est terrible, parce que tu te rêves en héros”, a-t-il expliqué avant de poursuivre : “C’est horrible, parce que tu n’es pas un héros. Moi je faisais que des rêves où je sauvais des gens, je me battais…”, a-t-il déclaré.

Jonathan Cohen : “J’étais au plus mal du mal-être”

Une chose est sûre, l’acteur a souffert de cette période si difficile : “Je n’étais pas bien. J’étais au plus mal du mal-être. Je pense que la pré-adolescence, elle est hardcore.” Encore aujourd’hui, l’acteur de La Flamme n’est pas à l’aise avec son corps. Lors de cet entretien, Jonathan Cohen a affirmé qu’il était toujours “quelqu’un de très complexé” et avait été contraint de faire “des trucs extrêmes” pour arrêter d’être si dur avec lui. Des confidences touchantes mais aussi très étonnantes pour ceux qui sont fans du comédien.

