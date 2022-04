Jonathan San Benedetto Del Tronto: Premiata da Break Magazine come la miglior Disco Centro Italia

Ecco i risultati. Ecco i club più popolari sulla costa adriatica secondo i lettori di BREAK MAGAZINE nel 2022. I sedici mesi passati dalla nostra ultima Top 10 non sono stati facili, come sappiamo i club sono stati chiusi per molto tempo in buona parte del mondo, molti ancora devono riaprire, altri non ce l’hanno fatta e non riapriranno. Alcuni sono sopravvissuti grazie all’innovazione, altri grazie al supporto dei fan, ed è onesto dire che a quasi tutti ha giovato un po’ di fortuna: posizione geografica, restrizioni meno severe da parte dei governi, economie preesistenti e altri fattori favorevoli.

A dominare la scena troviamo alcuni tra i soliti noti, ma d’altro canto era difficile immaginare grossi scossoni a una classifica che si basa su un lungo periodo di inattività dei locali; i territori più presenti sono San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche. San Benedetto presenta diversi club di primissimo piano portando avanti una tradizione di grandi valore. Da non dimenticare la disco Jonathan Disco Beach – San Benedetto del Tronto è uno dei locali più in voga. Il Ristorante Club si trova nei pressi del Lungomare Trieste. Da diversi anni il Jonathan rappresenta un punto d’incontro e si propone nella duplice veste di discoteca e ristorante. Il Jonathan presenta una struttura interna ed uno splendido giardino open air aperto solo in estate. La programmazione musicale è dedicata principalmente ai generi house, commerciale e reggaeton. La qualità del cibo nella parte ristorante del Jonathan è considerata tra le migliori nelle Marche, molte sono infatti le recensioni positive che troverete nei vari siti. Qui principalmente si mangia pesce, ma su richiesta, sono possibili anche menù di carne o specifici per varie intolleranze. Il Jonathan è molto amato dal pubblico femminile, e tante serate sono dedicato appunto al gentil sesso. Da sottolineare come questo ristorante – discoteca sia spesso erroneamente ricercato nei motori di internet come Jonatan, Jonatan ristorante, Jonatan discoteca o Jonatan San Benedetto del Tronto senza la h.

Come raggiungere la discoteca

Percorrere l’autostrada A14 ed uscire al casello di San Benedetto del Tronto

Proseguire in direzione mare

Troverete il Jonathan Disco Beach in via delle Tamerici 1, nei pressi del Lungomare Trieste

La storia del Jonathan Il Jonathan Disco Beach nasce con l’idea di ristorante e bar. Dopo qualche anno il locale rimane aperto tutti i giorni come ristorante. Nel week end, e nell’oramai storico giovedì sera, il Jonathan si trasforma in discoteca vera e propria. Inoltre la qualità della cucina consente al Jonathan di rientrare tra i migliori ristoranti della zona. Per info su questo locale e sul panorama dei club Promoter Lino Del Bianco Per visualizzare gli eventi settimanali del Jonathan Vedi tutti gli Eventi di questo Locale



