Veja agenda cultural de Américo Brasiliense, Araras, Araraquara, Casa Branca, Leme, Matão, Mococa, Pirassununga, Porto Ferreira, Rio Claro e São Carlos (SP). Jorge Aragão, Festa do Milho e Inimigos da HP agitam fim de semana em Araraquara e região

Divulgação

Pré-carnaval com Jorge Aragão em Araraquara, Festa do Milho em Matão e o grupo Inimigos da HP em São Carlos (SP) são alguns dos eventos que prometem agitar o fim de semana que antecede a comemoração do carnaval (veja abaixo agenda cultural de alguns municípios).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Veja agenda cultural de algumas cidades da região:

Américo Brasiliense

SEXTA-FEIRA (10)

Legends of rock

Horário: a partir das 20h30

Local: Estação do Peixe (Rua Manoel Borba, nº 470)

Entrada: R$10

Araras

SEXTA-FEIRA (10)

Música: João Vittor

Horário: a partir das 18h

Local: Don Curiel (Avenida Dona Renata, 5099 – Jd. Santa Cruz)

Entrada: a partir de R$15

Projeto música de C Mara (Orquestra Sinfônica de Piracicaba)

Atração: Quinteto de Madeiras e Percussão

Horário: 20h

Local: Teatro Estadual de Araras Maestro Paulo Russo (Av. Dona Renata, 4901)

Entrada gratuita

Araraquara

SEXTA-FEIRA (10)

Sexta do Rock

Atração: Banda Dona Irene

Horário: a partir das 22h

Local: Pub 13 – Rock E Lounge (Av. Brasil, 1037 – Centro)

Entrada: a partir de R$15

Banda Karla – Rock Nacional

Horário: a partir das 19h

Local: Cerveja Opera (R. Guilherme Scarpa, 224 – Cidade Jardim)

Entrada: R$10

SÁBADO (11)

Apresentações de teatro agitam fim de semana em Araraquara

Divulgação

Carnafunk Akademia

Atração: Dj Fran

Horário: a partir das 22h

Local: Akademia da Boemia (Avenida 9 de Julho, 181 – Centro)

Entrada: R$ 20

Pagode no Alma

Atração: Grupo Pura Sintonia

Horário: 23h

Local: Almanaque Bar & Club

Entrada: a partir de R$ 20

Santo Carna

Atrações: MC 7 Belo

Horário: 23h

Local: P16 Lounge (Av. Padre José de Anchieta, 397)

Entrada: a partir de R$20

Teatro: Esses Olhos Tão Grandes

Atração: Cia Mevitevendo

Horário: 16h

Local: Teatro Sesc (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada: a partir de R$7,50

Pré-carnaval Clube 22

Atrações: Jorge Aragão

Horário: 19h

Local: Clube 22 de Agosto (Avenida Carmo Fiorillo, 391 – Vila Santana)

Entrada: a partir de R$50

Jorge Aragão

Stephanie Rodrigues/g1

DOMINGO (12)

Clube Sunset

Atrações: Atitude 67

Horário: 15h

Local: Clube Araraquarense (Av. Dom Pedro II, 1192)

Entrada: a partir de R$45

Oficina infantil: Roda Musical em Família

Atração: Badalu Musical

Horário: 14h

Local: Garimpo Sesc (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingresso

Flashback e Era Disco

Atração: Banda Doce Veneno

Horário: 16h

Local: Convivência Sesc (Rua Castro Alves, 1315, Quitandinha)

Entrada gratuita sem retirada de ingressos

Sesc de Araraquara tem atividades gratuitas para agitar fim de semana

Juliana Muniz Villalba

Casa Branca

DOMINGO (12)

Passeio Ciclístico Rota Rio Verde

Atração: Banda Sigma

Horário: a partir das 10h

Local: Horto Municipal

Entrada gratuita

Leme

SEXTA-FEIRA (10)

Banda Dr. Rock

Horário: a partir das 20h30

Local: Bar 29 Rock Club (R. Cel. Antônio Abade, 96 – Barra Funda)

Entrada: R$5 (entrada solidária: 1L de leite)

DOMINGO (12)

Marah 40 graus

Atrações: Encontro de Batuqueiros, DJ Guetto e Grupo Surreal

Horário: 16h

Local: Espaço Jardins (Rua José Massucatto, 870, Cidade Jardim)

Entrada: a partir de R$25

Matão

SEXTA-FEIRA (10)

Música sertaneja: Suíte 14

Atração: Paulo Cezar e Ernan

Horário: a partir das 20h

Local: Hangar 1399 (Avenida Padre Nelson Antônio Romão)

Entrada: R$15

1° Festa do Milho Verde da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Horário: a partir das 19h Domingo dia 12/02 a partir das 10h

Local: Salão Saint Lounge (antigo Salão de Festas Nossa Senhora Aparecida)- Avenida 15 de Novembro, n° 1982 – Bairro Alto

Entrada gratuita

SÁBADO (11)

1° Festa do Milho Verde da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Horário: a partir das 16h

Local: Salão Saint Lounge (antigo Salão de Festas Nossa Senhora Aparecida)- Avenida 15 de Novembro, n° 1982 – Bairro Alto

Entrada gratuita

DOMINGO (12)

1° Festa do Milho Verde da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Horário: a partir das 10h

Local: Salão Saint Lounge (antigo Salão de Festas Nossa Senhora Aparecida)- Avenida 15 de Novembro, n° 1982 – Bairro Alto

Entrada gratuita

Mococa

SEXTA-FEIRA (10)

Música: Bruno Passos

Horário: a partir das 20h

Local: Boulevard Morro Azul (Av. Américo Pereira Lima, 61 – Jardim Lavínia)

Entrada gratuita

SÁBADO (11)

Baile do Clã

Atrações: O clã

Horário: 21h

Local: Chácara Altas Horas

Entrada: R$20

DOMINGO (12)

Pré-carnaval

Atração: Terra Samba

Horário: 15h

Local: Vale Imperial II (Av. Dr. Américo Pereira Lima, 40)

Entrada: R$80

Pirassununga

SEXTA-FEIRA (10)

Pagodeou do Don

Atração: Grupo Tem Fuzuê

Horário: a partir das 18h

Local: Don Tchay Bar (Av. Painguás, 949 – Centro)

Entrada: a partir de R$15

SÁBADO (11)

Pré-carnaval Bloquinho Inimigos do Fim

Atrações: Muranno e Quintal lá de casa

Horário: 17h

Local: Don Tchay Bar (Avenida Painguás, 949)

Entrada: a partir de R$20

Porto Ferreira

SÁBADO (11)

Bloquinho Seu Zé Folia

Atrações: Grupo Oba Club

Horário: 16h

Local: Porto Ferreira Futebol Clube (Rua Coronel João Procópio, 595, Centro)

Entrada: a partir de R$40

Rio Claro

SEXTA-FEIRA (10)

Paradise Trap

Atrações: Raffa Moreira e Lwis MC

Horário: 18h

Local: Paradise Beach Sports Rio Claro (Av. 1, 267, Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$30

Super Festival Pork’s

Atrações: Banda Arthur Hélio e Os Lobos

Horário: a partir das 18h

Local: Espaço Livre Visconde

Entrada gratuita

SÁBADO (11)

Bloco do Mada

Atração: Grupo Pago10 e Homem de Lata

Horário: a partir das 23h

Local: Madalena Live Music (Av. 5, 403 – Centro)

Entrada: a partir de R$50

Carna Folia

Atrações: Hot Bullet

Horário: 21h

Local: Cia Paulista Pub (Rua Dois, 2880, Centro)

Entrada: a partir de R$40

Se Joga na Folia

Atração: Neguinho da Beija-Flor

Horário: 18h

Local: Grupo Ginástico Rio-clarense (R. Dois, 941 – Centro)

Entrada: a partir de R$20

DOMINGO (12)

Esquenta Sunset

Atração: Chrigor

Horário: 17h

Local: Paradise Beach Sports (Av 1, 267 – Distrito Industrial)

Entrada: a partir de R$25

São Carlos

Festa do Milho em São Carlos é atração no fim de semana

Reprodução/EPTV

SEXTA-FEIRA (10)

Clame Gospel

Atração: Júnior Rocha e Patrícia România

Horário: a partir das 18h30

Local: Oasis Eventos (Rod. Washington Luiz, Km 241,5)

Entrada: a partir de R$ 65

Música: Jhonatan Aquino

Horário: a partir das 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo, nº 179)

Entrada: a partir de R$10

Pré-carnaval

Atrações: Inimigos da Hp

Horário: 19h

Local: Bar do Bosque São Carlos Clube (Rua Ruth Bloen Souto, 161, Centro)

Entrada: a partir de R$200

Inimigos da HP

Divulgação

SÁBADO (11)

Noite das Divas

Atração: Aline Braga e Nayara Amaral

Horário: a partir das 22h

Local: Celeiro Bar e Eventos (Rua Alessandro Di Salvo – 179)

Entrada: a partir de R$10

Embananou

Atrações: 3mbraze

Horário: 22h

Local: Banana Brasil (Rod. Washington Luiz, Km 234 – Fazenda Canchim)

Entrada: a partir de R$30

Pré-carnaval + Tributo Jorge Benjor e Tim Maia

Atração: Dimi Zumquê e banda

Horário: 19h30

Local: Gabrielle Cultural Lounge (Rua Victório Bonucci, 920, Jardim Tangará)

Entrada: a partir de R$14,50

II Festival do Milho

Atrações: Letícia e Gabi

Horário: 14h

Local: Paróquia São João II (Rua Fortunato Dovigo, 520)

Entrada gratuita

DOMINGO (12)

II Festival do Milho

Horário: 14h

Local: Paróquia São João II (Rua Fortunato Dovigo, 520)

Entrada gratuita

Pré-carnaval solidário

Atração: Banda Tchakabum

Horário: 14h às 22h

Local: Ginásio Milton Olaio Filho

Entrada: 1L de leite

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Ferla