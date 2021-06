jorginho,-conoscete-proprio-tutto-della-sua-vita-privata?

Jorgihno è uno dei calciatori della Nazionale azzurra, ma sapete proprio tutto sulla sua vita privata? Non tutti ne sono a conoscenza.

Conoscete la vita prima di Jorginho? Fonte Foto: Instagram

Ci siamo! Manca davvero pochissimo e, finalmente, assisteremo al debutto della Nazionale azzurra negli ottavi di finale di questo Europei 2021. Dopo il primo girone inaugurale davvero incredibile, l’Italia si appresta a disputare un altro girone più che importante. Come andrà a finire? E, soprattutto, quello che ci chiediamo è: la Nazionale italiana ci farà rivivere le emozioni del lontano 2006? Al momento, ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Anche se, c’è da ammetterlo, sembrerebbe che la squadra del nostro bel paese abbia tutte le carte in regola per lasciare il segno in questa competizione europea.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su uno dei suoi volti di punta? Stiamo parlando proprio di Jorginho. Ex calciatore del Napoli ed attuale del Chelsea, è uno dei principali calciatore della nostra bella Italia. Cosa sappiamo, però, su di lui? In particolare, siete curiosi di conoscere la sua vita privata? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Jorginho?

Nato a Imbituba, comune del Brasile, il 20 Dicembre del 1991, il talentuoso Jorginho si è fatto apprezzare per le sue doti da centrocampista dapprima nel Verona e nella Sambonifacese ed, in seguito, nel Napoli. È proprio con la sua esperienza nella squadra del capoluogo campano che il calciatore si fa conoscere. Riuscendo ad ottenere, nel 2018, la “chiamata” dal Chelsea. Ed esattamente nel 2016 dalla Nazionale Italiana.

Tralasciando, però, il suo curriculum professionale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Attualmente, il bel Jorgihno è single? Purtroppo, non abbiamo notizie certe in merito al suo attuale status sentimentale. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che, dal 2017 al 2019, il centrocampista brasiliano è stato sposato con la sua fidanzata “secolare”. Ed è diventato anche padre. Terminato il suo matrimonio, sul web si legge che, secondo i tabloid inglesi, il calciatore ha avuto una relazione con la traduttrice del Chelsea. E con l’ex fidanzata di Jude Law.

Fonte Foto: instagram

Voi sapevate tutti i dettagli sulla vita privata di Jorginho?