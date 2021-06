jorginho-frello-moglie-e-figli:-gli-amori-con-natalia-leteri-e-catherine-harding,-ex-di-jude-low

Jorginho Frello centrocampista del Chelsea e della Nazionale di calcio dell’Italia, attualmente impegnato a Euro 2020, ha avuto una vita sentimentale molto burrascosa e movimentata. Sposato con Natalia Leteri dal 2017 al 2019, ha avuto con lei due figli, Victor e Alicia. Dopo il passaggio dal Napoli alla squadra londinese, il gossip del The Sun sul flirt con Elisa Scalcon, traduttrice del club. E la relazione con la cantante irlandese Catherine Harding, da cui ha avuto un terzo figlio Jax. Nella sua vita tra le varie donne, note e non, la madre Maria Tereza Freitas è sicuramente uno dei suoi punti di riferimento: “Mia madre è una calciatrice ed è solo grazie a lei che gioco a pallone“.

I figli con l’ex moglie Natalia Leteri e Catherine Harding

Il centrocampista si è sposato a San Paolo in Brasile il 10 giugno del 2017 con Natalia Leteri, la sua storica fidanzata conosciuta in Veneto ai tempi della militanza nell’Hellas Verona. Già genitori di Vitor, nato nel 2015 a Napoli, a fine 2018, a Londra, è arrivata la secondogenita Alicia. Dopo aver chiuso nell’anno seguente in gran segreto il matrimonio con Leteri, il Blues è stato al centro del gossip sui principali tabloid britannici, in particolare del The Sun, per lo scandalo legato ai presunti messaggi hot scambiati dal giocatore con la traduttrice del Chelsea Elisa Scalcon e per la gravidanza di Catherine Harding.

in foto: Jorginho e l’ex moglie Natalia

La storia con Harding, cantante di The Voice Uk e storica ex di Jude Law, è stata a lungo tenuta segreta da Frello. Ad agosto del 2020 è nato loro figlio Jax. Sui rapporti attuali di Jorginho con l’ex moglie e Harding nessuna certezza: su Instagram segue entrambi i profili di Harding e quello di Leteri (tutti e tre privati).

L’amore di Jorginho per la madre

Delle sue relazioni e dei suoi figli, nessuna traccia su Instagram. Ma Maria Tereza Freitas, la madre, è di sicuro, insieme a lui, protagonista del profilo. A gennaio 2016 condivise un post in cui raccontava ai suoi follower e tifosi parte della sua infanzia e il rapporto con la madre:

Mia madre era una calciatrice e mi portava in spiaggia tutti i giorni quando finiva di lavorare. Faceva la collaboratrice domestica per portare avanti la famiglia ma il calcio era la sua passione. Passavamo interi pomeriggi ad allenare la tecnica sulla sabbia e la sua determinazione nella vita è diventata la mia mentalità sin dalla prima scuola calcio. Io gioco a pallone solo grazie a lei.

Frello nutre un amore incondizionato per Maria e glielo dimostra platealmente con numerosi post. In uno scriveva nel 2019: “Congratulazioni a tutte le mamme, soprattutto alla mia, che è fantastica, pazza, divertente, scontrosa, testarda“.

La carriera del centrocampista con Napoli nel cuore

Jorginho è nato il 20 dicembre del 1991 nel sud del Brasile, ma è cresciuto in Italia, a Lusiana (il paese d’origine del padre) in provincia di Vicenza. L’esordio nel mondo del calcio con la giovanile dell’Hellas Verona. Nel 2010 si è trasferito in prestito alla Sambonifacese, squadra della provincia di Verona. Al termine della stagione è tornato al Verona, diventando uno dei pilastri della squadra gialloblù. Nel 2014 è stato acquistato dal Napoli, esordendo nel 2016 in Nazionale. Nello stesso anno, dopo quattro anni e mezzo nel club campano è passato al Chelsea, che lo ha pagato più di 60 milioni di euro. Il calciatore ha lasciato un pezzo di cuore nella città partenopea e sul suo profilo Instagram, in quell’occasione, scrisse una lunga lettera ai suoi tifosi: