Adriana estava internada há um mês no Hospital São João Batista. Atualmente, ela trabalhava no setor de marketing do UniFOA. Jornalista Adriana Marins morre aos 58 anos em Volta Redonda

Reprodução/Redes sociais

Morreu na manhã desta quarta-feira (22), em Volta Redonda (RJ), aos 58 anos, jornalista Adriana Marins. Ela estava internada desde o dia 22 de janeiro no Hospital São João Batista.

Adriana trabalhava no setor de marketing da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), desde 2021. Ela deixa um filho.

Segundo a assessoria de imprensa do UniFOA, o atestado de óbito apontou que a morte foi causada por neoplasia e metástase. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o velório e sepultamento.

Em nota, o UniFOA lamentou o falecimento da jornalista e prestou condolências a amigos e familiares. Também foi decretado luto oficial de três dias.

