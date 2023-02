Jornalista Glória Maria foi mestre de cerimônia em prêmio de afiliada da Globo

Premiação foi em 2010 e, na época, a jornalista lembrou da credibilidade de A Tribuna. Jornalista Glória Maria foi mestre de cerimônia em premiação de filiada da Globo

Fernanda Luz

A jornalista Glória Maria, que morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (2), comandou como mestre de cerimônia uma premiação das marcas mais lembradas pelo consumidor da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, o Prêmio Top of Mind 2010 de A Tribuna. Na ocasião, ela, que é considerada um ícone da TV brasileira, destacou o trabalho do jornal, um dos mais antigos do Brasil, com 129 anos: “É considerado um dos mais sérios do País”.

Glória estava animada durante toda a entrega dos prêmios, em noite que reuniu 1.200 convidados. Não faltou entusiasmo da plateia quando eram anunciados os vencedores. A jornalista em determinado momento brincou: “Vamos comemorar, podem tocar as vuvuzelas à vontade porque vocês conseguiram vencer”.

Esse entusiasmo se justificou logo nas primeiras palavras durante o evento, quando disse se sentir orgulhosa de participar do momento. “Gostei do convite. Porque, como jornalista, nada mais natural do que a presentar um prêmio concedido por um jornal que é considerado um dos mais sérios do País”.

Vida e carreira

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos e sempre se destacou. Ela também chegou a conciliar os estudos na faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) com o emprego de telefonista da Embratel.

Em 1970, foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio. A estreia como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. “Quem me ensinou tudo, a segurar o microfone, a falar, foi o Orlando Moreira, o primeiro repórter cinematográfico com quem trabalhei”.

Vittorio Ferla