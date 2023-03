jornalista-tem-casa-e-carro-alvejados-em-ariquemes,-ro

Sindicato dos Jornalistas de Rondônia emitiu nota de repúdio. Jornalista é conhecido na região do Vale do Jamari por denunciar crimes. Jornalista tem casa e carro alvejados durante a noite em Ariquemes

reprodução

Coluna, telhas da garagem e o carro de jornalista Edirceu Lima foram alvejados com mais de sete tiros de arma de fogo na noite de terça-feira (28), em Ariquemes (RO). Edirceu é conhecido por denunciar os crimes na região do Vale do Jamari.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi acionada para atender um chamado na casa do jornalista.

Ao chegar no local, Edirceu informou aos policiais que durante a noite, ouviu barulho na parte da frente da residência, mas decidiu não sair. No entanto, ao se levantar, observou que seu carro e o pilar da garagem da casa estavam com perfurações de tiros de arma e fogo.

Carro de jornalista é alvo de tiros em Ariquemes, RO

Reprodução

Após analisar a veracidade da denúncia, o perito técnico foi acionado. Ele recolheu as cápsulas e os estilhaços dos projéteis. A Polícia Civil investiga o caso.

Nota de repúdio

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia (Sinjor-RO) divulgou uma nota de repúdio.

No documento o sindicato pontua que o jornalista é “conhecido por sua postura firme em denunciar crimes ocorridos na região do Vale do Jamari” e que por isso “desagrada e incomoda os que vivem à margem da Lei”.

Vittorio Rienzo