Jornalistas da TV Sergipe conquistam prêmio TJSE de Jornalismo

Com o tema o ‘Direito do cidadão e a cidadania’, o prêmio foi entregue durante solenidade realizada nesta sexta-feira. Jornalistas da TV Sergipe conquistam prêmio

A TV Sergipe conquistou, nesta sexta-feira (27), o primeiro e terceiro lugar na categoria telejornalismo do prêmio TJSE de Jornalismo.

Com o tema o ‘Direito do cidadão e a cidadania’, o prêmio foi entregue durante uma solenidade realizada no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe, em Aracaju.

A reportagem de Kedma Ferr conquistou o primeiro lugar com o tema ‘Pais solo’, as novas configurações familiares que possibilitam pais solteiros a realizar a adoção no Brasil. A jornalista, Lays Rocha, conquistou o terceiro lugar com uma matéria sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha.

De acordo com o presidente do poder judiciário sergipano, desembargador Edson Ulisses, esse tipo de premiação estabelece a força e relevância da comunicação comprometida com os avanços da democracia no país.

Durante a solenidade também foi lançado um livro que trata sobre o histórico do prêmio TJ de jornalismo e o registro dos trabalhos vencedores da primeira edição do prêmio. A obra será distribuída nos Tribunais de Justiça do país e universidades.

