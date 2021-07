Josè Mourinho e la sua famiglia “Special”: la moglie Matilda e i due figli Matilde e José jr

È cominciata l’avventura giallorossa di Jose Mourinho. La presentazione ufficiale apre la stagione della Roma e del suo nuovo allenatore, lo Special One, così come è conosciuto. Un uomo così controverso, provocatorio, in grado di creare momenti memorabili dentro e fuori dal campo. Uno così “Special” non poteva che avere una famiglia speciale al seguito. Nella Capitale sono arrivati con lui la moglie Matilda Faria, detta Tami, e i figli Matilde Faria Mourinho Félix e José Mario Faria Mourinho Felix.

Il segreto di José Mourinho

“Il segreto di tutto è l’amore” ha dichiarato José Mourinho in una recente intervista. La chiave del suo successo è stata certamente questa, una famiglia che lo ha sempre sostenuto e lo ha sempre supportato: “L’amore è fondamentale, se hai una famiglia di successo è più facile”.

in foto: Mourinho con sua figlia Matilda

Chi è Matilde Faria, la moglie di Mourinho

Matilde Faria e José Mourinho si sono sposati nel 1989. Lei è stata proclamata ambasciatrice del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. La coppia sta insieme da 29 anni e ha due figli. Matilde Faria è nata il 14 agosto 1965 e ha 55 anni.

Chi sono i figli

Ma chi sono i figli di José Mourinho e Matilde Faria? La prima è Matilde Faria Mourinho Félix, nata nel 1996, e José Mário Faria Mourinho Félix, nato nel 2000. La prima ha lanciato un marchio di gioielli sostenibili mentre il secondo ha già debuttato come portiere giocando nelle giovanili dell’Inter e nel Canillas, una squadra legata al Real Madrid.

in foto: Mourinho e suo figlio

Quanto guadagna Mourinho

Lo Special One ha firmato contratti da 16 milioni di euro a stagione. Questo era infatti il suo ingaggio nella sua precedente squadra, il Tottenham. Si dovrà “accontentare” quasi della metà a Roma: 7 milioni di euro netti a stagione per un contratto che scade il 30 giugno 2024.