José Ramis, criador da logomarca da Embraer, morre aos 84 anos em São José dos Campos

José Maria Ramis faleceu em casa por causas naturais, segundo comunicado. Criador da logomarca da Embraer, José Ramis, morre aos 84 anos em São José dos Campos.

Morreu nesta quarta-feira (15) José Maria Ramis Melguizo, o artista plástico e designer criador da logomarca da Embraer. Ele tinha 84 anos e morreu por causas naturais, em São José dos Campos.

De acordo com um comunicado divulgado à imprensa, ele será cremado em um cerimonial restrito a familiares e amigos. A cremação está marcada para quinta-feira (16), às 14h, no Crematório Parque das Flores, em São José.

Desde 1985, quando tinha 46 anos de idade, que Ramis sofre com problemas de saúde. Ele foi vítima de um acidente de carro na Via Dutra e sofreu uma grande lesão no cérebro, com graves sequelas motoras no lado direito de seu corpo, comprometendo também sua fala.

Foram anos de fisioterapia em São Paulo, onde tratava também um quadro de depressão.

Carreira

José Maria era espanhol e há décadas morava no Brasil. Ele também foi autor e coautor de carros nacionais diferenciados, entre eles o Itamaraty Executivo, a única limusine nacional.

Nascido em julho de 1939, Ramis era conhecido por ser arrojado e um gênio cosmopolita. Sua família chegou em terras brasileiras em meados de 1949. Ao longo do tempo, acumulou funções como documentarista, publicitário, fotógrafo, designer industrial, pintor e escultor.

Ele participou também de outros projetos de destaque, como o desenvolvimento dos carros AeroWillys, Interlagos, Uirapuru, Buggy Glaspac, Corcel, além de ter vencido o “Concurso Presidente”, criado pela Indústria Brasileira de Automóveis Presidente (IBAP).

Algumas das obras desenvolvidas por Ramis

Aos 28 anos, ele começou o desenho industrial das partes internas e externas do turboélice Bandeirante, ainda desenvolvido no então Centro Técnico de Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos.

Anos depois, em 1975, o espanhol foi contratado pela montadora brasileira de aeronaves para estruturar o setor de marketing da empresa.

