jovanotti-sul-palco-dell’ariston-in-coppia-con-gianni-morandi-poi-torna-come-super-ospite-e-si-scatena-la-bufera-sui-social

Ieri, venerdì 4 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Festival di Sanremo e nello specifico la serata dedicata alle cover. I vip in gara si sono esibiti cantando dei grandi successi nazionali e internazionali degli anni 60-70-80 e 90. E’ stata una serata molto importante, visto che diversi artisti hanno scelto di essere accompagnati da altri cantanti, musicisti e ballerini e abbiamo assistito al ritorno sul palco di grandi cantanti.

Festival di Sanremo, la serata delle cover grandi ritorni sul palco dell’Ariston

Irama ad esempio ha scelto di duettare con Gianluca Grignani, cantante uno dei brani da lui presentati e che hanno avuto un grandissimo successo. Parliamo del brano La mia storia tra le dita. Ed ancora Gianni Morandi, che ha presentato un brano scritto da Jovanotti, ha deciso proprio di duettare con lui in un medley dello stesso artista.

Gianni Morandi duetta con Jovanotti che torna come superospite

Jovanotti però, non ha solo duettato con Gianni Morandi, ma sempre nella stessa sera, pare che sia tornato sul palco dell’Ariston come superospite. Questo ha generato una polemica infinita. In molti sembra che non abbiano visto di buon occhio questo accostamento. Jovanotti, inizialmente nel corso della quarta puntata del Festival ha cantato prima con Gianni Morandi. Poi, nel corso della puntata è tornato sul tanto ambito palco come superospite, facendo tanto spettacolo che è stato apprezzato dal pubblico presente al teatro Ariston e dal pubblico a casa. Lorenzo e Jovanotti sono amici da tantissimi anni, sin dai primi anni in cui hanno iniziato a lavorare in radio con Claudio Cecchetto.

Sui social è polemica “Gara falsata”

Ad ogni modo, sul finire della puntata, sembra che sui social sia nata una polemica riguardo proprio la decisione di scegliere Jovanotti come superospite della serata, dopo che quest’ultimo aveva già duettato con Gianni Morandi che è in gara.«Scusate ma se Jovanotti è in gara con Morandi perchè sta avendo questo spazio come se fosse un ospite?». Questo quanto scritto da un utente. “Scelta discutibile“, avrebbe scritto un altro.«Vorrei sapere cosa ne pensa Rettore di Jovanotti superospite dopo il duetto con Morandi di cui è pure autore », scrive ancora un altro utente. Insomma, nessun critica a Jovanotti che è molto amato, ma secondo il pensiero di alcuni utenti potrebbe essere una sorta di favoritismo per Gianni Morandi in questo modo che è in gara. Alcuni, proprio per questo motivo, parlando di “gara falsata”.