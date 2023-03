Jovem achada amarrada após 3 dias desaparecida diz ter ‘apagado’ ao tomar caldo de cana; polícia investiga

Ela foi encontrada em uma construção em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, a 30 km da cidade em que mora. Jovem foi encontrada em uma construção com mãos e pernas amarrados

PM/Divulgação

Uma jovem de 24 anos foi encontrada após gritar por socorro em uma casa em construção com os pés e as mãos amarrados em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Ela disse à Polícia Militar que tomou um caldo de cana, “apagou” e acordou no local onde foi achada. A Polícia Civil investiga o caso.

A PM foi chamada às 23h26 de segunda-feira (27). A jovem mora em Pomerode, no Vale do Itajaí, cidade a cerca de 30 quilômetros de Jaraguá do Sul, e estava desaparecida há três dias. A PM registrou o caso como sequestro e cárcere privado.

Sumiço e localização

A jovem foi achada no bairro Rio Cerro II. Uma mulher que mora próxima à construção ouviu gritos de socorro e foi verificar. No local, encontrou a jovem e a desamarrou. Em seguida, chamou a PM.

A vítima disse aos policiais que saiu na sexta (24) para andar de bicicleta. No trajeto, parou para tomar o caldo de cano e “apagou”. Disse que não se lembra mais de nada.

Os bombeiros foram chamados e levaram a jovem ao Hospital São José de Jaraguá do Sul, onde os parentes dela estavam esperando por ela.

A mãe da vítima disse à PM que a filha estava desaparecida há três dias e que já tinha feito boletim de ocorrência. Relatou também que a jovem estava com uma bicicleta.

Segundo a PM, o veículo não estavam com a vítima quando ela foi socorrida.

O delegado Caléu de Mello afirmou que o caso será investigado pela Divisão de Investigação Criminal de Jaraguá do Sul. Na manhã desta terça, ele foi ao hospital conversar com a vítima, no entanto, disse que ela não forneceu informações.

A jovem deve passar por exames de corpo de delito e de sangue pra identificar se ingeriu alguma substância que possa ter provocado o desmaio.

Vittorio Rienzo