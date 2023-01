Jovem alerta vizinhos para evitar que gata da raça bengal seja confundida com jaguatirica em Ribeirão Preto, SP

Medida foi tomada após confusão de bombeiros em Belo Horizonte no início do mês. Segundo estudante, Donatella é muito dócil e faz sucesso entre as crianças. Jovem faz alerta para gata bengal não ser confundida com jaguatirica em Ribeirão Preto, SP

A estudante de medicina Isabela de Oliveira precisou fazer um alerta para que os vizinhos do condomínio onde mora em Ribeirão Preto (SP) não confundissem a gata de estimação dela, Donatella, da raça bengal, com uma jaguatirica.

A mensagem precisou se feita após uma felina da mesma raça ser capturada pelo Corpo de Bombeiros e solta em uma área de mata em Belo Horizonte (MG) no começo do mês. Isso aconteceu porque moradores achavam que o animal era uma jaguatirica.

No alerta, a estudante explica que a gatinha Donatella é dócil e de estimação. Ela foi adotada por Isabela há dois anos.

“Eu fiquei bastante preocupada. Muita gente me mandou essa reportagem. Todo mundo dando o mesmo conselho de colocar no fórum do condomínio. Coloquei e apresentei que ela é registrada aqui como sendo moradora”.

Gata Donatella da rança bengal

Aurélio Sal/EPTV Ribeirão Preto

Faz sucesso

Segundo Isabela, Donatella faz sucesso por onde passa e é tietada por adultos e crianças durante os passeios com o irmão Romeu, cachorro de estimação da estudante.

“Esse fim de semana eu levei eles no shopping. Todo mundo para pra tirar foto e por a mão. As crianças ficam doidas. É até difícil andar quando estou com ela”, conta.

Ainda de acordo com a estudante, a gatinha tem muita energia e quer brincar o dia todo. Ela afirma que é preciso ter paciência para cuidar da Donatella, que, na visão da estudante, fica mais bonita com o passar dos dias.

“Não me acostumei com a beleza dela. Todo dia eu olho e parece que ela está mais bonita. O bengal tem uma coisa que chama gene do glitter. Ela tem uns pelos que são dourados de verdade”.

Isabela Oliveira e a gata Donatella em Ribeirão Preto, SP

Aurélio Sal/EPTV

Doméstico x selvagem

A raça da Donatella não é comum. O bengal é resultado do cruzamento de um gato asiático selvagem com um gato doméstico.

A pelagem das patas e do rabo é em listras, como dos tigres. Já no tronco, é redonda, como nas onças.

Zootecnista do bosque de Ribeirão Preto, Alexandre Gouveia explica que para diferenciar os animais domésticos e selvagens é preciso ficar atento aos comportamentos e às características físicas.

“O silvestre quando você chega próximo ele se esconde de você, ao contrário do doméstico. Isso é uma maneira de diferenciar. Em relação à pelagem, existe uma diferença também. No tamanho da cabeça, a cabeça do doméstico é um pouco mais arrendondada. Na pelagem do bengal as listras, tanto nas patas quanto nas caudas, as listras são bem predominantes”.

Gouveia ainda explica que tanto os gatos domésticos quanto selvagens tem o sistema digestório similares.

“Os gatos selvagens são predadores e estritamente carnívoros. Tem uma frequência alimentar contínua, durante o dia todo. Eles se alimentam sozinhos e buscam energia através dos alimentos. Eles buscam as presas durante todo o dia e noite. A frequência alimentar também é o dia todo. O gato tem linha genética de doméstico, então são mais dóceis que o silvestre. Quando você chega próximo do silvestre, ele se esconde, ao contrário do doméstico”.

Donatalla, gata de estimação da estudante Isabela de Oliveira em Ribeirão Preto

Aurélio Sal/EPTV

Veja características dos felinos parecidos

Gato Bengal

Tamanho de um gato comum

Pelagem das patas e rabo lembra listras de um tigre

Manchas arrendondadas no tronco do corpo parecendo de uma onça

Gato-do-mato

Maior que um gato doméstico

Manchas arredondadas nas patas

Rabo com listras parecendo de um tigre

Foge ao avistar humanos

Jaguatirica

Tamanho de um cachorro

Foge quando vê humanor

Manchas como as da onça pintada

Rabo listrado

Onça pintada

Cor amarela e dourada

Manchas pretas na cabeça, pescoço e patas

Manchas em forma de rosetas nas costas e ombros

Possui 90 centímetros de comprimento

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa