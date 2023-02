Jovem ameaça pessoas com faca e inicia confusão após ex-esposa negar convite para beber em RR

Ele estava com um pedaço de pau na mão para atacar as pessoas que estavam na casa da ex-esposa no momento em que foi preso. Viatura da Polícia Militar

Reprodução/Redes Sociais/Arquivo

Um jovem de 27 anos começou uma confusão generalizada após ameaçar pessoas com uma faca por ter chamado a ex-esposa, de 25 anos, para beber e ela ter se recusado em Mucajaí, região Sul de Roraima. Ele foi preso nessa sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, ele estava transtornado e segurando um pedaço de pau. Ele resistiu às abordagens dos policiais e foi necessário a utilização de “técnicas policiais de imobilização”, o que causou escoriações no peito direito dele.

A ex-esposa informou aos PMs que ele chegou na casa a convidando para beber. Ele se recusou o que deu início a uma discussão. Então, ele pegou uma faca e começou a ameaçar as pessoas que estavam na casa da ex-esposa.

Ele saiu na rua e foi procurar um pedaço de madeira para atacar as pessoas, momento em que a polícia chegou ao local.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Mucajaí, onde serão tomadas as providências cabíveis.

Vito Califano