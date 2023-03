Jovem atingido por ônibus desgovernado em São Carlos vai ser enterrado na Bahia

Acidente aconteceu em cruzamento no bairro Cidade Aracy II. Noanderson Alencar Silva, de 19 anos, morreu no local. Noanderson Alencar Silva, de 19 anos, morreu após ser atingido por ônibus desgovernado em São Carlos

O corpo do jovem de 19 anos que morreu após ser atingido por um ônibus desgovernado em São Carlos (SP) vai ser levado para a Bahia, informou a Nova Funerária nesta quinta-feira (30).

Noanderson Alencar Silva era natural de Jacobina, cidade que fica a 341 km da capital Salvador. Segundo a funerária, o traslado do corpo deve ocorrer nesta sexta-feira (31). O horário de velório e sepultamento ainda não foi definido.

O acidente

Jovem de 19 anos morre após ser atropelado por ônibus em São Carlos

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (19) no cruzamento das ruas Elizeu Afonso dos Santos com Luiz Ollay, no bairro Cidade Aracy II. O jovem morreu no local.

Já o motorista do ônibus, identificado como Paulo Roberto Marques Vieira Filho, de 52 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A suspeita é que o motorista tenha sofrido um mal súbito. Uma passageira, de 25 anos, que estava no ônibus desgovernado que matou um jovem na noite da quarta-feira (29), em São Carlos (SP), disse aos policiais que percebeu que o motorista do coletivo havia desmaiado e que tentou acordá-lo.

Viação Paraty

O ônibus envolvido no acidente é da Viação Paraty. O g1 não teve acesso ao trajeto que o coletivo fazia na noite da quarta-feira.

Em nota enviada nesta quinta-feira (30), a Viação Paraty Ltda informou que lamenta o acidente e que está prestando toda assistência aos familiares.

“A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e apuração dos fatos”, diz a nota.

Corpo de jovem morto atingido por ônibus em São Carlos vai ser enterrado na Bahia

