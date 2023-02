Jovem boliviano é preso no interior de SP com pasta base de cocaína escondida na sola do tênis

Porções da droga também foram encontradas em um fundo falso de uma mala. Suspeito de 19 anos estava em um ônibus abordado pela Polícia Rodoviária em Ourinhos. Droga estava na sola do tênis e no fundo falso de uma mala (cocaína, Ourinhos, boliviano)

Polícia Rodoviária / Divulgação

Um jovem boliviano de 19 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (11), pela Polícia Militar Rodoviária em Ourinhos (SP). Ele transportava pasta base de cocaína na sola do tênis e também no fundo falso de uma mala.

A apreensão foi na Rodovia Orlando Quagliato. Os policiais rodoviários deram ordem de parada a um ônibus interestadual que seguia de Corumbá (MS) com destino a São Paulo.

Durante a abordagem aos passageiros, o rapaz apresentou sinais de nervosismo. A busca pessoal, os policiais encontraram porções de pasta base de cocaína na sola do seu tênis. Na mala do rapaz também foi encontrada outra porção da mesma droga.

No total foram apreendidos 3,345 quilos do entorpecente. O boliviano foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.

