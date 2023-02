Jovem dá facada no irmão durante briga e acaba presa em Boa Vista

Suspeita, de 20 anos, foi presa pela Polícia Militar. Faca foi apreendida pela PM

Arquivo pessoal

Uma jovem, de 20 anos, foi presa após esfaquear o irmão, de 18 anos, no ombro durante uma briga na noite desse domingo (19), em Boa Vista. O caso foi no bairro Jardim Primavera, zona Oeste.

A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar. O golpe causou um corte profundo no ombro esquerdo da vítima.

Não se sabe a motivação da briga entre os dois irmãos. Quando a PM chegou na casa dos dois, o jovem estava sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Presa, a suspeita foi levada pela PM para a Central de Flagrantes.

Ufficio Stampa