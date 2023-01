Jovem de 16 anos é encontrado morto após desaparecer em mergulho com amigos no mar no litoral de SP

Segundo o GBMar, grupo de quatro amigos passou por um processo de afogamento no mar em Praia Grande (SP), e apenas Davi Alexandre não conseguiu se salvar. Trata-se do segundo adolescente morto desta forma na região em uma semana. Jovem foi encontrado morto após desaparecer no mar em Praia Grande, SP

Reprodução/PGnoAr

Um jovem, de 16 anos, foi encontrado morto após se afogar no mar em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, Davi Alexandre desapareceu nas águas após um mergulho com mais três amigos na praia do município.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o grupo entrou no mar na altura do bairro Maracanã, por volta das 18h da última quinta-feira (26). Os quatro passaram por processo de afogamento e três deles – com exceção de Davi – conseguiram sair da água.

A corporação acrescentou, por meio de nota, que o corpo de Davi foi encontrado no dia seguinte, por volta de meio-dia, na faixa arenosa da praia, na altura do bairro Jardim Real. Uma equipe de guarda-vidas foi ao local e identificou as características físicas do cadáver condizentes com a descrição do rapaz desaparecido.

Conforme apurado pelo g1, a família de Davi foi acionada para o reconhecimento do corpo, que seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

Outro adolescente morreu afogado na mesma semana

Esse é o segundo caso de afogamento de adolescente confirmado nos últimos três dias na Baixada Santista. O g1 reportou, na última sexta-feira (27), a morte do jovem Gabriel Vieira, de 17 anos, após um mergulho com um grupo de amigos.

Neste caso, Gabriel jogava bola na Praia do Satélite, em Itanhaém (SP), quando decidiu entrar no mar para se refrescar e não conseguiu voltar. Ele teria sido ‘atingido’ por uma corrente de retorno e desapareceu. O corpo do rapaz foi encontrado na Praia do Suarão, no mesmo município.

Corpo do rapaz, de 17 anos, foi encontrado na Praia do Suarão, em Itanhaém

Reprodução

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200