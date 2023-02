Jovem de 17 anos que ganhou bolsa para aprender inglês na Irlanda volta para casa com a bagagem cheia de conhecimento: ‘meu futuro’

João Henrique Santana, de 17 anos, é estudante da Etec de Praia Grande, no litoral de SP, e foi selecionado como o melhor aluno, dentre os inscritos no programa Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza, da unidade de ensino. Adolescente de 17 anos de Praia Grande, no litoral de SP, ganha intercâmbio para aprender inglês na Irlanda.

João Henrique Santana, de 17 anos, foi o único aluno da Escola Técnica Estadual (Etec) de Praia Grande, no litoral de São Paulo, a ganhar uma bolsa com quase tudo pago para estudar inglês na Irlanda. O programa intercâmbio do Centro Paula Souza (CPS) selecionou, dentre os inscritos, o estudante que teve o melhor aproveitamento acadêmico de cada uma das unidades de ensino. Além de custear as aulas, a instituição também paga despesas como passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

O jovem cursa o técnico em Logística integrado ao Ensino Médio e teve a melhor nota da Etec de Praia Grande, dentre os inscritos no programa Intercâmbio Cultural, que dá bolsas de estudo para que os alunos possam optar entre estudar na Inglaterra ou Irlanda.

João Henrique viajou para Dublin, capital da Irlanda, no último dia 19 junto com um grupo de 20 adolescentes, também estudantes de Etecs do estado. Eles retornam ao Brasil neste domingo (19). “Essa oportunidade vai ser muito boa para a minha carreira e o meu futuro”, afirmou.

Segundo a mãe do estudante, Simone Bezerra, de 46 anos, a família ficou surpresa já que não esperava que João Henrique ganhasse o intercâmbio com quase tudo pago.

“É uma benção”. De acordo com ela, o menino estuda desde 2021 na Etec e decidiu se inscrever no programa de intercâmbio cultural no último ano, após um anúncio no site do CPS.

Em Praia Grande, há uma Etec e uma Fatec, sendo assim, todos os alunos que se inscreveram no programa das duas unidades estavam concorrendo à bolsa. “Eu não pensava que isso seria possível”, lembrou a mãe dele.

Em setembro de 2022, o resultado dos estudantes selecionados foi publicado e João Henrique recebeu a notícia “inesperada” de que havia sido um dos escolhidos. Logo após a aprovação, ele ainda precisou passar por uma prova on-line, para testar o nível de inglês. De acordo com Simone, o menino teve 60% de aproveitamento.

Para Simone, a oportunidade que o filho está vivendo é maravilhosa. “Não dá para mensurar, mas é muito orgulho para a família inteira”, afirma.

A mãe explicou que em 2014 ficou viúva e precisou criar João Henrique sozinha, contando apenas com a ajuda dos pais dela, já que precisava trabalhar. Agora, aposentada, vê o filho viver o mundo.

Segundo ela, João Henrique está hospedado na casa de uma família irlandesa e ascendência espanhola, com outro estudante do programa. O adolescente, inclusive, já visitou pontos turísticos e enfrentou baixas temperaturas, com sensação térmica de – 4 ° C.

O jovem já viu obras de arte famosas irlandesas e fez passeios históricos, sempre às sextas-feiras após a aula.

João Henrique lidou, ainda, com a diversidade cultural presente na Irlanda, já que na sala dele estavam alunos de países como a Arábia Saudita, Chile, Alemanha e França. “Aqui é um país multicultural , que abre as portas para muitas pessoas e dá muitas oportunidades”, explica.

Intercâmbio cultural da CPS

De acordo com o Centro Paula Souza, o programa oferece um total de 329 bolsas de estudo para os estudantes que têm o melhor aproveitamento acadêmico, dentre os inscritos no Intercâmbio Cultural do CPS. Conforme a instituição, 241 vagas destinam-se às Etecs, e 88 bolsas são para estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).

Apenas um aluno por unidade de ensino é selecionado. Da Baixada Santista e Vale do Ribeira foram escolhidos 15 estudantes, de Apiaí, Registro, Iguape, Peruíbe, Guarujá, Mongaguá, Praia Grande, Santos, Itanhaém, São Vicente, Santos e Cubatão.

A instituição paga as passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, seguro-viagem e ajuda de custo. Os estudantes são acompanhados de monitores do Centro Paula Souza e terão uma grade de aulas e passeios para conhecer a cultura do país visitado.

