Jovem de 18 anos é morto a tiros em Guaratinguetá, SP

Ele foi atingido por três disparos e morreu antes de ser socorrido. Caso é investigado. Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (4) em Guaratinguetá (SP). A vítima foi atingida por três disparos. O caso é investigado, mas até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 12h em uma rua do bairro jardim Flamboyant.

Testemunhas ouviram barulho de tiros e saíram para ver o que havia acontecido. O jovem foi encontrado já caído e ensanguentado. Ele foi atingido por três disparos, sendo dois no peito e um no olho.

O resgate foi acionado, mas quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao local o jovem já havia falecido.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), mas até o momento ninguém foi preso. Ainda não existem suspeitos ou a motivação do crime.

