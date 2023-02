Jovem de 19 anos agride mãe em Araraquara e acaba preso

Vítima de 52 anos foi levada à UPA Central com lesão do lado direito do rosto e manchas roxas na perna direita. Vítima de 52 anos foi socorrida para a UPA Central em Araraquara (SP)

Milton Filho / acidade on

Uma mulher de 52 anos precisou de atendimento médico em Araraquara (SP) após ser agredida pelo filho, de 19 anos, no Jardim Esplanada, na terça-feira (31).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central com lesão do lado direito do rosto e manchas roxas na perna direita.

Segundo relatório da Polícia Militar, a mulher alegou ter sido agredida após um desentendimento. Quando chegou ao local, a PM encontrou a vítima, familiares e o filho dela em via pública.

O caso foi apresentado na Polícia Civil e registrado como violência doméstica. O filho foi levado à Cadeia de Santa Ernestina.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata