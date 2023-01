Jovem de 19 anos é denunciado por estupro de vulnerável em Rosário do Catete

Segundo a Polícia Civil, a família da vítima já havia alertado o suspeito sobre manter um namoro com uma menor de idade. Polícia Civil em Sergipe

Um jovem, de 19 anos, foi denunciado pelo crime de estrupo de vulnerável. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26), pela delegacia de Rosário do Catete.

Segundo a Polícia Civil, a família da vítima informou que ao saber que ele estava namorando a menor, conversou com o suspeito, pedindo que parasse, em virtude da idade da criança, de 11 anos. Contudo, mesmo após ser abordado pelos familiares, ele realizou o ato sexual com a vítima.

A polícia informou ainda, que conforme o Código Penal, em casos que envolvam menor de 14 anos, considerada como pessoa vulnerável, não se aplica o consentimento da vítima. Assim, qualquer experiência sexual ou um relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime de estupro de vulnerável.

A investigação sobre o caso teve apoio da rede de proteção de Criança e Adolescente de Rosário do Catete (Creas e Conselho Tutelar). A polícia, o Creas e o Conselho têm atuado para combater, especialmente, crimes sexuais praticados contra menores.

