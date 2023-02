Jovem de 19 anos morre afogado após corpo ficar preso entre pedras em cachoeira de SC; VÍDEO

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima estava com amigos na Cachoeira dos Pilões, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Corpo foi encontrado submerso pelos socorristas. Socorristas durante atendimento a jovem afogado em cachoeira na Grande Florianópolis

Um jovem de 19 anos morreu após se afogar em uma cachoeira e ficar preso a uma fenda entre duas pedras em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava com amigos na Cachoeira dos Pilões.

O Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate na tarde de segunda-feira (13), mas a vítima foi encontrada já sem sinais vitais.

A suspeita é de que o jovem estava mergulhando quando ficou preso no local. A área não é monitorada por salva-vidas.

“Quando a gente chegou no local, o corpo ainda estava submerso. Não havia sinal de celular lá, e só se chega por trilha. Alguém teve que sair do local com o celular, buscar sinal e ligar para nossa central. Só então fomos acionados. Ele já estaria cerca de 20 minutos submerso”, informou o capitão Luiz Gustavo Bonatelli, comandante de Operações Aéreas do Batalhão de Operações Aéreas (BOA).

O local, segundo o socorrista,parece uma “piscina cerca de pedras”.

“Em algum lugar, a água tinha que extravasar. Tinha uma abertura entre as pedras, e ele ficou preso nessa abertura”, relatou o capitão.

Em uma área de difícil acesso, o corpo foi retirado pela aeronave Arcanjo-01 e deixado aos cuidados da Polícia Militar, que esteve presente no atendimento.

Bombeiros pousaram próximo ao corpo para fazer o resgate

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Jovem de 19 anos morre após se afogar em cachoeira na Grande Florianópolis; VÍDEO

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Orientações dos bombeiros

Não superestime sua capacidade de nadar. Avalie as consequências de um possível incidente;

prefira banhar-se em locais rasos e sem correnteza;

evite banhar-se sozinho;

sempre avise o local que está indo para um parente e a hora programada para retorno;

adultos também podem usar coletes salva-vidas;

não nade após refeições;

antes de mergulhar, certifique-se da profundidade. Um acidente pode provocar sequelas irreversíveis;

sempre acate as orientações dos guarda-vidas e atente-se às sinalizações.

