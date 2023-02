Jovem de 20 anos diz ter sido estuprada após beber com amigos em Ribeirão Preto, SP

Vítima contou à polícia que foi brutalmente agredida após recusar sexo com homem. Suspeito ainda não foi identificado. Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, SP

Uma mulher de 20 anos diz ter sido vítima de um estupro em Ribeirão Preto (SP). Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na madrugada de terça-feira (7), mas a comunicação à Polícia Civil foi feita na quarta-feira (8) após a jovem dar entrada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

O suspeito ainda não foi identificado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que estava bebendo com amigos, quando eles decidiram ir à casa de um deles.

Na residência, a jovem diz ter ficado sozinha na companhia de um homem que passou a insistir em ter relações sexuais com ela. A mulher negou interesse, mas o homem a agrediu com socos e chutes na cabeça. Em seguida, ele a estuprou.

A mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e, posteriormente, ao Hospital das Clínicas (HC-UE) de Ribeirão Preto.

A Polícia Civil solicitou exames ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou o endereço e o primeiro nome do suspeito, mas não foi possível localizar o imóvel descrito. Ela também afirmou que tinha fotos dele no celular, e o material pode ajudar a identificá-lo.

O caso foi registrado como estupro pela Polícia Civil.

