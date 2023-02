Jovem de 21 anos é morto a tiros por motociclista em Taubaté

Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, na Vila São José. Jovem de 22 anos é morto a tiros por motociclista em Taubaté.

Danilo Nascimento/Arquivo pessoal

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (16), em frente a uma praça de Taubaté (SP).

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na Avenida Monsenhor Antônio do Nascimento Castro, na Vila São José, por volta das 11h30.

De acordo com a polícia, a vítima estava de carro e havia acabado de deixar o enteado na escola, quando passou pelo trecho e foi abordado por um motociclista.

O motociclista carregava uma mochila de delivery e quando se aproximou do carro efetuou diversos disparos contra a vítima.

O homem teve ferimentos nos braços e no tórax. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, há indícios de que o jovem estava sendo seguido. As equipes buscam por imagens de câmeras de segurança e testemunhas que ajudem a identificar o autor dos disparos.

O caso foi registrado no 1º DP como homicídio e é investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Jovem de 22 anos é morto a tiros por motociclista em Taubaté.

Danilo Nascimento/Arquivo pessoal

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Ferla