Jovem de 21 anos morre após bater carro em árvore em estrada vicinal do interior de SP

Segundo a Polícia Civil, Carlos Eduardo Gambini dos Santos teria perdido controle do veículo em uma curva de uma estrada vicinal que liga Marília ao distrito de Avencas (SP). O corpo será velado às 17h deste domingo (26). Jovem de 21 anos morre após bater carro em árvore em estrada vicinal de Marília

Arquivo pessoal

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente na estrada vicinal que liga Marília ao distrito de Avencas (SP), na manhã de domingo (26).

Segundo informações da Polícia Civil, Carlos Eduardo Gambini dos Santos perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu em uma árvore.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Segundo a funerária, o corpo será velado a partir das 17h deste domingo, no Velório Municipal de Marília. O horário do enterro não foi divulgado.

A unidade de Pompeia da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), onde Carlos se formou, publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

Nota de pesar publicada pela Fatec onde estudou Carlos Eduardo Gambini dos Santos

Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

.

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi