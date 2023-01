jovem-de-21-anos-morre-esmagada-por-carroceria-de-carro-em-sc

Adrielli Geraldo estava sobre a estrutura quando o carro tombou, segundo bombeiros. Acidente ocorreu em Canelinha. Adrielli Geraldo, 21 anos, morta em acidente

Redes Sociais/Divulgação

Uma jovem de 21 anos morreu ao ser esmagada pela carroceria de um carro em Canelinha, na Grande Florianópolis. A jovem estava sobre a estrutura quando o veículo tombou. Ela ficou presa contra o chão, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu na manhã de domingo (29). Adrielli Geraldo é velada em Canelinha, nesta segunda-feira (30).

Segundo os bombeiros, quando a equipe chegou ao local para o socorro, outras duas vítimas que estavam dentro do carro já tinham sido socorridas ao hospital por familiares.

O carro e a carroceria foram erguidos por testemunhas, no entanto, ela já estava sem sinais vitais, informaram os bombeiros.

