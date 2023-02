Jovem de 22 anos é atingido por seis tiros e morre na região sul de Palmas

Segundo testemunhas, vítima teria ido buscar drogas quando foi abordado por atirador. Crime aconteceu na noite de sábado (11), poucas horas depois de outras duas mortes na região. Poucas horas depois de um casal ser assassinado a tiros na região sul de Palmas, um jovem de 22 anos também foi baleado e morto. O crime aconteceu por volta das 19h no Jardim Aureny IV e pelo menos seis tiros atingiram a vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha informou que estava com o jovem e os dois teriam marcado encontro com uma pessoa que entregaria drogas para os dois, na Quadra 9. Quando chegaram ao local indicado, apareceu uma motociclista e atirou várias vezes.

O jovem foi atingido com um tiro em cada perna, dois nas costas, um no tórax e um no pescoço, segundo constatou a perícia. Ele não resistiu e morreu na hora. O autor do crime ainda não foi identificado e preso.

A Polícia Civil informou que 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP Palmas) e a perícia estiveram no local e já foi instaurado inquérito para apurar o homicídio.

Fins de semana violentos

Pouco antes do assassinato no Aureny IV, um casal foi morto por volta das 15h30 no setor Morada do Sol, também na região sul de Palmas. Um homem de 22 anos e uma mulher de 19 estavam chegando a uma casa, quando foram abordados por três pessoas que estavam em duas motos.

Segundo a PM, eles alvejaram o casal com pelo menos 12 tiros. As vítimas não resistiram e morreram no local. Os jovens não tinham passagem pela polícia. A 1ª DHPP Palmas também está investigando as mortes.

Os fins de semana têm ocorrido assassinatos na região sul de Palmas. Há uma semana, no dia 5 de fevereiro, um homem de 31 anos foi baleado e morto no setor Santa Bárbara. A vítima teria sido perseguida pelos atiradores, que conseguiram o alcançar e cometer o crime.

José Roberto Ribeiro dos Santos usava uma tornozeleira eletrônica e era egresso do sistema prisional. Os suspeitos pelo crime não foram localizados e o caso ainda está sendo investigado.

No mesmo dia, durante a noite, dois jovens foram mortos Recanto das Araras 1, quando estavam na porta de casa. Eles foram identificados como Caio Ferreira Guimarães, de 23 anos, e Douglas Henrique da Silva Santos, de 22 anos.

Entre 1º de janeiro a 5 de fevereiro, foram registrados 16 homicídios em Palmas. No mesmo período do ano passado, ocorreram cinco mortes, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO). Os números configuram um aumento de 220%.

Vito Califano