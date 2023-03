Julia Brunetto teve seu primeiro contato com o empreendedorismo, com aulas na escola, aos 8 anos de idade. Jovem de 22 anos é dona de uma rede de confeitarias e já fatura R$ 900 mil

Julia Brunetto fez o plano de empreender no ramo de confeitaria em 2018 e decidiu cursar tecnólogo em gastronomia.

Um ano depois, ela achou o ponto comercial num centro comercial da Grande São Paulo. Com investimento de R$ 400 mil, começou a reforma do espaço. Desde os 8 anos, teve seu primeiro contato com o empreendedorismo, com aulas na escola.

Aos 16 anos, começou a trabalhar na empresa de limpeza urbana dos pais. Ela conquistou a família e os amigos com a sua versão de um doce francês chamado entremet.

A mousse tem camadas internas de recheios e uma base de bolo, finalizada com um glacê brilhante. Para não ficar sem renda durante a pandemia, ela e o namorado criaram uma padaria online. Com a retomada dos atendimentos presencias, em 2021, Julia terminou a reforma do espaço e deu um toque brasileiro ao doce entremet, com ingredientes como cupuaçu, bananada e coco.

Hoje também oferece outros doces. São 3 unidades, duas na Grande São Paulo e uma na capital. O faturamento em 2022 foi de R$ 900 mil.

Assista à reportagem completa no vídeo acima.

L’a Juo Confeitaria Artesanal

Unidade Anália Franco: Praça Marechal Rodrigues Ribas Junior, 75 – Jardim Anália Franco – São Paulo/SP – CEP: 03337-030

Telefone: (11) 99714-0857

Unidade Mogi das Cruzes: Avenida Capitão Manoel Rudge, 1.120 – Parque Monte Líbano – Mogi das Cruzes/SP – CEP: 08780-290

Telefone: (11) 91416-3017

Encomendas Whatsapp: (11) 93085-0912

E-mail: contato@lajuo.com.br

Site: https://lajuo.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/lajuoconfeitaria/

Facebook: https://www.facebook.com/lajuooficial/

Vittorio Rienzo