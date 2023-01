Jovem de 22 anos é encontrado morto durante caçada em Espigão D’Oeste, RO

Vítima foi encontrada com um tiro no peito em cima de uma pedra em uma propriedade rural. Polícia Civil investiga o caso para saber se morte foi resultante de um acidente durante a caçada ou um crime. Jovem de 22 anos foi encontrado morto com tiro no peito em Espigão do Oeste

Um jovem de 22 anos, identificado como Claudir Tresmann, foi encontrado morto com um tiro no peito em Espigão D’Oeste (RO). A vítima estaria em uma caçada em uma propriedade na zona rural quando houve o disparo.

Testemunhas informaram à polícia que ouviram tiros durante a noite vindos da região onde o jovem estava. Quando foram ao local, encontraram a vítima morta em cima de uma pedra de difícil acesso, com cerca de 2 metros de altura.

A polícia e a perícia técnica foram acionadas ao local e verificaram que a vítima estava com um tiro na região do peito, que teria atravessado o corpo. A arma do rapaz foi encontrada distante cerca de um metro, no chão.

A Polícia Civil iniciou as investigações nesta segunda-feira (23) e abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do jovem e entender se o caso se trata de um acidente com a própria arma ou se outras pessoas estariam envolvidas no caso.

Duas testemunhas já foram ouvidas e outras devem ser chamadas no decorrer da semana. Os resultados dos exames periciais devem ser entregues à Polícia Civil até o dia 15 de fevereiro.

