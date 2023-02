Jovem de 22 anos é morto com oito tiros no bairro Cidade Jardim em Pindamonhangaba

PM informou que vítima tinha passagens pela polícia e era procurada por tráfico. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (4) no bairro Cidade Jardim em Pindamonhangaba (SP). A vítima tinha ao menos oito perfurações causadas pelos disparos.

O crime aconteceu na Rua Oito de Maio Dia da Vitória e tem como testemunha apenas uma mulher. No local, os policiais encontraram o rapaz caído e já sem vida.

A mulher disse aos policiais que escutou cinco disparos e viu um veículo de cor escura, mas não soube informar características do autor do crime.

Os peritos estiveram no local e constataram oito perfurações causadas pelos disparos: quatro na nuca, uma no rosto, uma no peito, uma no abdômen e uma no punho esquerdo.

O caso foi registrado e vai ser investigado pela Polícia Civil. Segundo a PM, a vítima era procurada da Justiça e estava foragida por tráfico de drogas.

